رابط سكني تسجيل دخول + كيفية التسجيل في الدعم السكني “الجديد” والاستعلام عن الاستحقاق

أطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برنامج الدعم السكني بهدف توفير الدعم السكني لجميع المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية الذين لم يستطيعوا امتلاك مسكن مناسب، كما وضعت لتحقيق الهدف بعض الشروط والمعاير التي نبينها من خلال الأسطر التالية مع بيان طريقة التسجيل في الدعم السكني ورابط التسجيل.

رابط سكني تسجيل دخول

توفر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منصة الدعم السكني أو نصة “سكني” للتواصل مع المتقدمين على الدعم السكني، حيث تتيح لهم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال المنصة، والتي منها الاستعلام عن الدعم وأهلية الاستحقاق، ومذلك التسجيل في الدعم وغير ذلك من الخدمات التي تحصل عليها من المنصة والتي يتاح الدخول عليها من على رابط سكني.

التسجيل في الدعم السكني

سجل الدخول إلى الدعم السكني لتقديم على طلب وحدة سكنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الدعم السكني. أنشأ حساب لدى منصة سكني. يمكنك الدخول على المنصة من خلال حساب النفاذ الوطني. بعد التسجيل يتم دخول على اختيار الوحدة المناسبة. أدخل جميع البينات المطلوبة. اضغط إرسال طلب.

طريقة استعلام سكني

استعلم عن الدعم السكني وكونك مقبول أم لا أو تحت الدراسة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول على حسابك لدى منصة الدعم السكني بالطريقة السابقة. اضغط على الخِدْمَات الإلكترونية. انقر على الاستعلام عن حالة الطلب.

يعرض لك تفاصيل حالة الطلب الخاص بك من حيث كونك مؤهل أو غير مؤهل أو أن طلبك تحت الدراسة.