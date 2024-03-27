كاميرا وبطاقة أحسن من الآيفون بكتير.. مواصفات هاتف فيفو Y17s والسعر في السعودية ومصر والمزايا والعيوب

أصبح البحث على مواصفات هاتف فيفو Y17s وسعره في مصر والسعودية كثير للغاية، حيث أعلنت شركة فيفو عن مواصفات هاتفها الجديد فيفو Y17s وسعره في المملكة العربية السعودية، حيث يندرج هذا الهاتف ضمن أحدث الطرازات في الفئة الاقتصادية، وقد ركزت الشركة على تجهيزاته ليكون منافساً قوياً لبقية الهواتف في نفس الفئة، لذا سنتعرف من خلال ما يلي على سعره ومواصفاته في السعودية.

مواصفات هاتف فيفو Y17s

يأتي هاتف فيفو Y17s بمواصفات تُعتبر مقبولة وبسعر مناسب يمكن الوصول إليه مقارنةً بالهواتف في نفس فئته، لذا سنستعرض معكم أهم مواصفات هاتف فيفو Y17s جاء كالتالي.

يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G.

تأتي أبعاد الهاتف بمقاسات 163.7×75.4×8.1 ملم مع وزن يبلغ 186 جرامًا.

مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54.

الشاشة بشكل النوتش في منتصفها من نوع IPS LCD بمساحة 6.56 إنش ودقة 720×1612 بكسل.

ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر كارت ميموري.

معالج من نوع Helio G85 من شركة ميدياتيك مع معالج رسومي Mali-G52 MC2.

كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل.

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD و HD.

مستشعر بصمة الإصبع مدمج في زر الطاقة، وخاصية Face Unlock لفتح الهاتف بواسطة الوجه.

منفذ سماعات 3.5 ملم ومنفذ USB من نوع Type C.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 15 واط.

نظام تشغيل أندرويد 13 بواجهة فيفو Funtouch 13.

يتوفر بالألوان البنفسجي والأخضر.

سعر هاتف فيفو Y17s في السعودية

تتراوح أسعار هاتف فيفو Y17s في السوق السعودية حوالي 550 ريال سعودي للنسخة ذات سعة 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بحجم 6 جيجا بايت.

بينما يصل سعر نفس النسخة في جمهورية مصر العربية إلى حوالي 7,400 جنيه مصري.

وفي الإمارات العربية المتحدة يبلغ حوالي 500 درهم إماراتي.

عيوب ومميزات هاتف فيفو Y17s

يمكن التعرف على عيوب ومميزات هاتف فيفو Y17s على النحو التالي: