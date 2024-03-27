متقوليش لحد عليها.. طريقة عمل المدلعة الشهيرة بنكهة مُمتازة بدأ وبأقل التكاليف والمقادير

تُعَدّ طريقة عمل المدلعة واحدة من الحلويات المُحِبَّبة للعديد من أفراد الأسرة، ويُمكن تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء كوجبة خفيفة ولذيذة، تُعتبر هذه الوجبة شهيرة جدًا في مدينة طنطا، حيث يُطلق عليها اسم المدلعة نظرًا لتنوعها وجمال مكوناتها، حيث تتألف من طبقات من الكنافة والبسبوسة والقشطة، في هذا المقال، سنتعرف على مكونات تحضير المدلعة وطريقة تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل المدلعة

لتحضير المدلعة في المنزل، يتعين عليك تجهيز مجموعة من المكونات الأساسية، ومن بين هذه المكونات:

مكونات الكنافة: ربع كيلو من الكنافة، ونصف كوب من السمن.

مكونات البسبوسة: نصف كيلو من سميد البسبوسة، وعلبة من الزبادي، وملعقتان كبيرتان من السمن.

مكونات الكريم شانتيه: كوب من الحليب، ونصف باكو من الكريم شانتيه، وملعقتان كبيرتان من السكر.

مكونات الشربات: كوبان من السكر، وأربع أكواب من الماء، وعصير ليمونة، وفانيليا.

طريقة تحضير المدلعة في البيت

لتحضير المدلعة في المنزل بطريقة ناجحة ولذيذة، يجب اتباع الخطوات التالية: