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متقوليش لحد عليها.. طريقة عمل المدلعة الشهيرة بنكهة مُمتازة بدأ وبأقل التكاليف والمقادير
طريقة عمل المدلعة
تُعَدّ طريقة عمل المدلعة واحدة من الحلويات المُحِبَّبة للعديد من أفراد الأسرة، ويُمكن تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء كوجبة خفيفة ولذيذة، تُعتبر هذه الوجبة شهيرة جدًا في مدينة طنطا، حيث يُطلق عليها اسم المدلعة نظرًا لتنوعها وجمال مكوناتها، حيث تتألف من طبقات من الكنافة والبسبوسة والقشطة، في هذا المقال، سنتعرف على مكونات تحضير المدلعة وطريقة تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة.
طريقة عمل المدلعة
لتحضير المدلعة في المنزل، يتعين عليك تجهيز مجموعة من المكونات الأساسية، ومن بين هذه المكونات:
- مكونات الكنافة: ربع كيلو من الكنافة، ونصف كوب من السمن.
- مكونات البسبوسة: نصف كيلو من سميد البسبوسة، وعلبة من الزبادي، وملعقتان كبيرتان من السمن.
- مكونات الكريم شانتيه: كوب من الحليب، ونصف باكو من الكريم شانتيه، وملعقتان كبيرتان من السكر.
- مكونات الشربات: كوبان من السكر، وأربع أكواب من الماء، وعصير ليمونة، وفانيليا.
طريقة تحضير المدلعة في البيت
لتحضير المدلعة في المنزل بطريقة ناجحة ولذيذة، يجب اتباع الخطوات التالية:
- نقوم بتحضير الكنافة عن طريق فركها بالسمن حتى تتشبع جيدًا
- ثم نفردها في صينية فرن متوسطة الحجم ونضعها في الفرن على نار هادئة حتى تصبح لونها ذهبيًا.
- ثم نتركها جانبًا حتى تبرد.
- نحضر البسبوسة عن طريق خلط السميد والزبادي والسمنة جيدًا، ويمكن إضافة القليل من اللبن لتحصل على عجينة لينة.
- ثم ندهن صينية البسبوسة بالسمن ونضع الخليط فيها ونخبزها في الفرن حتى يحمر وجهها، ثم نتركها جانبًا حتى تبرد.
- نحضر الكريم شانتيه عن طريق خفق الكريم شانتيه البودر مع اللبن والسكر جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح قوامها كريميًا.
- نحضر الشربات عن طريق طهي السكر والماء وعصير الليمون والفانيليا على النار لمدة عشر دقائق حتى يثقل قوامه.
- نحضر المدلعة عن طريق تحضير صينية الفرن ووضع الكنافة فيها.
- ثم وضع طبقة من الكريم شانتيه والبسبوسة.
- ومن ثم إضافة الشربات وطبقة أخرى من الكريم شانتيه على البسبوسة.
- نزين الصينية بالمكسرات على الكريم شانتيه، وتُقدم بالهنا والشفا.