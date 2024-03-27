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حساب المواطن يعلن رسميا تقديم موعد صرف الرواتب في شهر رمضان 1445

حساب المواطن يعلن رسميا تقديم موعد صرف الرواتب في شهر رمضان 1445

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 5 ساعات
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تقديم موعد صرف حساب المواطن لشهر رمضان 1445
تقديم موعد صرف حساب المواطن لشهر رمضان 1445

أعلن حساب المواطن على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تقديم موعد صرف الرواتب لشهر رمضان 1445، كما تم إعلان أهلية الدفعة 77 على صفحة الحساب والتي يمكن للمستفيدين من الدعم الدخول على صفحة حساب المواطن الخاصة بهم للاستعلام عن أهلية استحقاق الدفعة 77، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن الأهلية وموعد صرف الدعم لهذا الشهر.

موعد صرف الرواتب لشهر رمضان 2024

أصدر القائمون على حساب المواطن موعد صرف الدعم لشهر رمضان 2024 رسميًا على صفحات التواصل الاجتماعي للحساب الرسمية، حيث تم تقديم الدعم مدة 7 أيام، فمن المقرر أن يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ولكن نظرا لأن يوم العاشر من المحتمل أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك، لذلك تم تقديم الحساب ليصرف يوم 24 رمضان الموافق 3 أبريل.

الاستعلام عن الأهلية للدفعة 77

تأكد من استحقاق دعم الدفعة 77 من حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول على صفحة حساب المواطن.
  2. تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، أو عن طريق النفاذ الوطني.
  3. أدخل رمز التحقق وأكد دخول إلى صفحة حسابك.
  4. من أعلى الصفحة على اليسار اضغط على أيقونة القوائم.
  5. اضغط على دراسة الأهلية.
  6. يعرض لك حالة استحقاق دعم الدفعة 77.

رقم التواصل مع حساب المواطن

يتيح حساب المواطن التواصل معه من اكثر من طريقة، حيث الهدف من الحساب هو مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في ظل ظروف البلاد الراهنة من الاصلاحات الاقتصادية وغلاء المعيشة، لذلك يمكن البرنامَج المستفيدين من التواصل معه للاستفسار أو عرض شكواهم أو الحصول على الدعم، تواصل مع الحساب عبر الرَّقَم التالي: 19912.

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صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 5 ساعات
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