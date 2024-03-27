حساب المواطن يعلن رسميا تقديم موعد صرف الرواتب في شهر رمضان 1445

أعلن حساب المواطن على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تقديم موعد صرف الرواتب لشهر رمضان 1445، كما تم إعلان أهلية الدفعة 77 على صفحة الحساب والتي يمكن للمستفيدين من الدعم الدخول على صفحة حساب المواطن الخاصة بهم للاستعلام عن أهلية استحقاق الدفعة 77، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن الأهلية وموعد صرف الدعم لهذا الشهر.

موعد صرف الرواتب لشهر رمضان 2024

أصدر القائمون على حساب المواطن موعد صرف الدعم لشهر رمضان 2024 رسميًا على صفحات التواصل الاجتماعي للحساب الرسمية، حيث تم تقديم الدعم مدة 7 أيام، فمن المقرر أن يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ولكن نظرا لأن يوم العاشر من المحتمل أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك، لذلك تم تقديم الحساب ليصرف يوم 24 رمضان الموافق 3 أبريل.

نظراً لتزامن موعد إيداع دفعة شهر أبريل مع اول أيام عيد الفطر المبارك، تقرر تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في برنامج #حساب_المواطن لتكون يوم الأربعاء 3 أبريل 2024م. pic.twitter.com/duAEhZikDy — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) March 25, 2024

الاستعلام عن الأهلية للدفعة 77

تأكد من استحقاق دعم الدفعة 77 من حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على صفحة حساب المواطن. تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، أو عن طريق النفاذ الوطني. أدخل رمز التحقق وأكد دخول إلى صفحة حسابك. من أعلى الصفحة على اليسار اضغط على أيقونة القوائم. اضغط على دراسة الأهلية. يعرض لك حالة استحقاق دعم الدفعة 77.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر أبريل 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/bEbxEIocz6 pic.twitter.com/z9mCjq0sd1 — حساب المواطن (@citizenaccount) March 24, 2024

رقم التواصل مع حساب المواطن

يتيح حساب المواطن التواصل معه من اكثر من طريقة، حيث الهدف من الحساب هو مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في ظل ظروف البلاد الراهنة من الاصلاحات الاقتصادية وغلاء المعيشة، لذلك يمكن البرنامَج المستفيدين من التواصل معه للاستفسار أو عرض شكواهم أو الحصول على الدعم، تواصل مع الحساب عبر الرَّقَم التالي: 19912.