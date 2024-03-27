عبر الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz.. تجديد منحة البطالة 2024 بتِلك الطريقة وحقيقة زيادتها أعلى من 15 ألف دينار

منحة البطالة من المنح الرئاسية المقدمة من قِبل الحكومة الجزائرية إلى فقيري الدخل في الدولة، ويتم تجديد منحة البطالة 2024 كل ست شهور، حتى لا تنقطع المنحة عن المواطنين، ذلك المبلغ المالي المُقدر قيمته بمبلغ 15 ألف دينار جزائري، وذلك بعد الزيادة الأخيرة بأمر رئاسي، ونوضح لكم كيفية التجديد، كي تتجنب الإيقاف، فتابعوا معنا.

سيت تجديد منحة البطالة 2024

يُتاح لك تجديد المنحة، بحيث تحصل عليها لمدة ست شهور من جديد من تاريخ تجديدك لتِلك المنحة، ويتم التجديد بشكل دوري، بحيث لا يحصل على تلك المنحة إلا المستحقين لها فقط، وهي منحة تنزل شهريًا للمواطنين من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث هي الوكالة المسؤولة عن تقديمها، وبكل سهولة متاح التجديد من الموقع الرسمي بكل سهولة عبر ما يلي:

زيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل على الشبكة.

على الشبكة. اختيار وسيط منحة البطالة.

أضف رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاص بك ورقم التسجيل.

بعد الانتهاء اضغط على “تمديد طلبي”.

وبعدها يتم تجديد منحتك لمدة ست شهور ودون حاجة إلى الانتقال للملحقات الوطنية للتشغيل.

حقيقة زيادة منحة البطالة 2024

يعتقد البعض أن منحة البطالة تم رفعها إلى مبلغ 17 و20 ألف دينار جزائري، ولكن هي في الحقيقة رُفعت لمبلغ 15 ألف دينار جزائري فقط، حيث مع بداية عام 2024 تم العمل بتلك الزيادة والتي أصبحت المنحة بمبلغ 15 ألف عوضًا عن مبلغ 13 ألف دينار، وتنزل المنحة بموعدها بتلك الزيادة فقط 15 ألف آخر كل شهر ميلادي.

علمًا بأن التسجيل على هذه المنحة يكون في أي وقت ومن خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، ومن تتوافر به شروط الأهلية، يحصل على المنحة.