مبروك عليك.. اكواد نت ببلاش فودافون 2024 مضمونة 100% جربها ولن تندم ابدا

يُعد استخدام الإنترنت من الأمور الأساسية في حياتنا اليومية، فلا غنى عنه وهو ما دفع شركة فودافون لنشر اكواد نت ببلاش فودافون 2024، فأول ما يقوم به الإنسان عند الاستيقاظ من النوم هو الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي، لمعرفة أهم وأحدث الأخبار العالمية والمحلية كذلك عند الذهاب إلى العمل وركوب المواصلات يتصفح الإنترنت أيضًا، حتى في وقت الاستراحة من العمل يقضيه على الإنترنت.

اكواد نت ببلاش فودافون 2024

وبناءً عليه قررت شركة فودافون، تخصيص مجموعة من اكواد نت ببلاش فودافون 2024 متاحة لجميع عملاء فودافون، ويمكنهم الحصول عليها عن طريق تطبيقات الهواتف المحمولة أو بالتحدث مع أحد ممثلين خدمة العملاء، أو بالدخول مباشرة إلى المنصة الرسمية لشركة فودافون وذلك لمعرفة اجدد العروض والتخفيضات المتاحة، و الأكواد الجديدة الخاصة بالإنترنت المجاني.

كيفية الحصول على الأكواد

ولمعرفة هذه الأكواد وكيفية تطبيقها، عليك قراءة المقال حتى النهاية ولكن دعنا نقول لك أولاً أن شركة فودافون لم تخصص فقط اكواد للإنترنت ببلاش، بل هناك مجموعة أخري من الأكواد التي تُعطيك هدايا شهرية ويومية وانترنت مجانا يصل إلى 100 ميجابايت، وهي:

كود فودافون “*15#”. كود فودافون “*3030#”. كود فودافون “*2341#” كود فودافون “*44#” كود فودافون “*2141#” كود فودافون “*92#” كود فودافون “*18#” كود فودافون “*71#” كود فودافون “*#” كود فودافون “*89#” كود فودافون “*63#” كود فودافون “*90#” كود فودافون “*365*90#” كود فودافون “*16#” كود فودافون “*11#” كود فودافون “*2018*1#” كود فودافون “*50#”

أما اكواد الإنترنت المجاني فهي: