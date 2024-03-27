اعرف ازاي تكتسح خصمك.. أسرار جديدة في بيس موبايل eFootball PES 2024 التحديث الأخير

تعتبر لعبة بيس موبايل eFootball PES 2024 واحدة من أفضل ألعاب الموبايل حتى الآن؛ بتاريخها الطويل، توفر اللعبة تجربة مميزة، حيث يعمل المطورون باستمرار على تقديم المزيد من الإثارة والتحسينات للاعبين؛ سوف نقدم لك اليوم طرقًا فعّالة للتغلب على خصومك بسهولة في اللعبة، فلا تفوت الفرصة لتعلم كيفية السيطرة الكاملة على الميدان وتحقيق الانتصارات المتتالية.

أسرار جديدة في بيس موبايل eFootball PES 2024

تمنحنا التحديثات الجديدة في لعبة eFootball PES 2024 نظرة فريدة على كيفية تحقيق النجاح في الملعب؛ تغييرات جوهرية في طريقة اللعب تجعل من السهل تحطيم خصومك والسيطرة على المباريات بعد التحديث، حيث تم تحسين جودة المدافعين وتعديل الجيم بلاي.

تم تقديم ميزة جديدة تتيح للاعبين تحريك مواقعهم داخل الخطة، مما يسمح بفتح المساحات على الملعب وتحديد مواقع الدفاع والهجوم بشكل أفضل؛ لم يعد الاعتماد على الخطط التقليدية مضمونًا للفوز، مما يدفع اللاعبين لاستكشاف أساليب لعب جديدة للوصول إلى النجاح في الميدان.

كيفية تنزيل بيس موبايل على أندرويد وآيفون

إليك طريقة تحميل لعبة كرة القدم PES 2024 على جهازك، سواء كان ذلك على نظام Android أو iPhone:

لتحميل اللعبة على نظام Android:

افتح متجر Google Play على جهازك وابحث عن “PES 2024” في شريط البحث.

اضغط على رمز اللعبة الرسمي لـ Konami، المطور للعبة.

انقر على زر التحميل وانتظر حتى اكتمال عملية التحميل.

بمجرد اكتمال التحميل، سيتم تثبيت اللعبة تلقائياً على جهازك، وبعد ذلك يمكنك البدء في اللعب مباشرةً.

لتحميل اللعبة على نظام iPhone: