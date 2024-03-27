سجل واحصل على 100 دينار.. خطوات التسجيل في المكرمة الأردنية 2024 وأهم شروط المكرمة

التسجيل في المكرمة الأردنية، تقدم المملكة الأردنية الهاشمية مساعدات مالية بقيمة 100 دينار للأسر المحتاجة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بهدف مساعدتهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية من السلع والمواد الغذائية التي يصعب عليهم شراؤها بسبب قلة دخلهم، وتم فتح باب التقديم للحصول على هذه المكرمة الملكية.

خطوات التسجيل في المكرمة الأردنية 2024

الآن، يتيح للمواطنين التسجيل في المكرمة الأردنية بسهولة عبر الإنترنت من خلال موقع صندوق المعونة الأردنية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق المعونة الأردنية.

النقر على زر “الدعم النقدي” الموحَّد الذي يظهر كواحد من الخيارات المتاحة.

إدخال جميع البيانات الضرورية، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية وغيرها.

اختيار قائمة المكرمة الملكية.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المناسبة.

إرسال جميع الوثائق المطلوبة.

النقر على زر “إرسال” لتأكيد الطلب.

شروط المكرمة الملكية 100 دينار 2024

يتعين توافر عدة شروط للحصول على منحة المكرمة الملكية، وتشمل هذه الشروط ما يلي: