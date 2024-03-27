“يا بختك لو كنت منهم!!”.. موعد صرف منحة 500 جنيه للموظفين بمناسبة عيد الفطر 2024 ومن هم المستحقين

موعد صرف منحة 500 جنيه، الالاف الموظفين يبحثون عن موعد صرف منحة 500 جنيه بفرحة عارمة وسرور بالغ، حيث قد كشفت الحكومة خلال الساعات الماضية أنه سيتم صرف منحة عيد الفطر لعدد كبير من موظفي الدولة خلال أيام من الآن ليتمكنوا من شراء مستلزمات العيد، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على المستحقين لمنحة عيد الفطر.

موعد صرف منحة 500 جنيه

وقد تم تحديد موعد صرف منحة 500 جنيه من قبل مصادر حكومية أفادت أن بعض الجهات ستصرف مرتب شهر للعاملين بها ومنحة عيد الفطر 2024 خلال الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك، مؤكدة ن نحو 90% من الجهات والمصالح الحكومية ستصرف منحة عيد الفطر 2024، لكن بنسب متفاوتة، تبدأ من 500 جنيه، وتصل إلى مرتب شهر للجهات الحكومية المحققة للأرباح، وذات الطابع الاستثماري كل في مجاله.

الفئات المستحقة لمنحة عيد الفطر

وأوضحت تلك المصادر أن الجهات الحكومية التي قررت ذلك، ولكنها لم تعلن رسميا حتى الآن، هي: وزارات الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة، والكهرباء وشركات البترول والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لمياه الشرب، وشركات الأدوية بالقطاع العام، بالإضافة إلى دواوين الوزارات، وشركات القطاع الخاص مثل شركات الأدوية والتصنيع الغذائي”، حيث أنهم اعتادوا على صرف منحة للعاملين بمناسبة عيدي الفطر والأضحى، والمناسبات الدينية المهمة.

شروط صرف منحة عيد الفطر

وأفاد المصدر إن الإدارات المالية بهذه الجهات تجري ترتيباتها لصرف منحة عيد الفطر 2024 من يوم الخميس في الأسبوع الأخير لشهر رمضان لكافة الموظفين، وذلك مراعاة أن عيد الفطر سيحل قبل موعد صرف مرتبات شهر أبريل، ويتم الصرف وفقا لما يلي: