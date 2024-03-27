تكنولوجيا
WhatsApp GB.. خطوات تحميل واتساب جي بي 2024 وأهم مميزات هذا التطبيق
مميزات واتساب جي بي
تم إدخال تعديلات مهمة على نسخة GB من تطبيق واتساب، مما جعلها تتميز بمجموعة من الخصائص الفريدة والمفيدة، يعتبر هذا التطبيق من فئة التطبيقات المضادة للحظر، كما يتميز بقدرته على تحديث نفسه تلقائياً، مما يجعله محبوباً لدى شرائح واسعة من المستخدمين، ومن بين الميزات الرئيسية التي يتمتع بها تطبيق GB واتساب:
- يمنع هذا الإصدار من واتساب حظر المستخدم من أي شخص آخر.
- القدرة على إرسال رسائل جماعية لما يقرب من 300 شخص.
- إمكانية إرسال الملفات المرفقة.
- توفير ميزة الرد التلقائي على المكالمات بالوقت الذي يحدده المستخدم.
- إمكانية فصل الاتصال بالإنترنت عن التطبيق لمنع استقبال الرسائل والمكالمات.
- توفير خيار تصفية الرسائل غير المرغوب فيها.
- عرض الرسائل التي يقوم الطرف الآخر بحذفها.
- إمكانية إرسال عدد كبير من الصور مرة واحدة يصل إلى 90 صورة.
- إمكانية إرسال مجموعة من التأثيرات المميزة للأصدقاء والمعارف.