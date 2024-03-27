تكنولوجيا

WhatsApp GB.. خطوات تحميل واتساب جي بي 2024 وأهم مميزات هذا التطبيق

صورة lekaa lekaaمنذ 4 ساعات
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تحميل واتساب جي بي
تحميل واتساب جي بي

خطوات تحميل واتساب جي بي 2024، تطبيق GB Whatsapp يُعَدّ واحدًا من التطبيقات المتفردة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وحقَّق نسبة تحميل مرتفعة نتيجةً لتوفره على ميزات عديدة لا تتوفر في التطبيق العادي للواتساب، كما يتميز هذا التطبيق بواجهة استخدام سهلة، لذا سنقدّم لكم في هذا المقال خطوات تحميل GB Whatsapp، وسنسلّط الضوء أيضًا على أبرز الميزات التي يتمتع بها.

خطوات تحميل واتساب جي بي 2024

عند تحميل واتساب جي بي، يمكنك بسهولة تحميل حالات الاستعراض دون الحاجة لطلبها من مالك الحساب، لتحقيق ذلك، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

  •  ابدأ بفتح متصفح الويب على جهازك.
  • ابحث عن GB Whatsapp في محرك البحث وانقر على زر التحميل.
  •  انتظر حتى يتم تثبيت التطبيق بنجاح، ثم انتقل إلى قائمة التطبيقات على جهازك.
  •  قم بإدخال رقم هاتفك واستلام كود التحقق الذي سيصلك.
  •  أخيرًا، ابدأ استخدام التطبيق بكل سهولة، حيث يمكنك الآن تحميل حالات الاستعراض بسرعة ويسر.
تحميل واتساب جي بي
تحميل واتساب جي بي

مميزات واتساب جي بي

تم إدخال تعديلات مهمة على نسخة GB من تطبيق واتساب، مما جعلها تتميز بمجموعة من الخصائص الفريدة والمفيدة، يعتبر هذا التطبيق من فئة التطبيقات المضادة للحظر، كما يتميز بقدرته على تحديث نفسه تلقائياً، مما يجعله محبوباً لدى شرائح واسعة من المستخدمين، ومن بين الميزات الرئيسية التي يتمتع بها تطبيق GB واتساب:

  • يمنع هذا الإصدار من واتساب حظر المستخدم من أي شخص آخر.
  • القدرة على إرسال رسائل جماعية لما يقرب من 300 شخص.
  • إمكانية إرسال الملفات المرفقة.
  • توفير ميزة الرد التلقائي على المكالمات بالوقت الذي يحدده المستخدم.
  • إمكانية فصل الاتصال بالإنترنت عن التطبيق لمنع استقبال الرسائل والمكالمات.
  • توفير خيار تصفية الرسائل غير المرغوب فيها.
  • عرض الرسائل التي يقوم الطرف الآخر بحذفها.
  • إمكانية إرسال عدد كبير من الصور مرة واحدة يصل إلى 90 صورة.
  • إمكانية إرسال مجموعة من التأثيرات المميزة للأصدقاء والمعارف.
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صورة lekaa lekaaمنذ 4 ساعات
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