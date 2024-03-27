سجل الآن في الحج المجاني | رقم واتس حملة الراجحي للحج 1445 وشروط التسجيل

أطلقت منذ أيام حملة الراجحي للحج المجاني إعلان على صفحاتها الرسمية عن استقبال طلبات حج هذا العام، حيث إن حملة الراجحي توفر الحج لكثيرين بشكل مجاني، كما تسعى إلى توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الحجاج من خدمات طبية وسكن وطعام وغير ذلك، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة التسجيل والتواصل مع حملة الراجحي للحج.

التسجيل في حملة الراجحي للحج

يمكنك تسجيل الدخول في حملة الراجحي للحج بالدخول على رابط الحملة ومن ثم الدخول على التسجيل، يتطلب منك اختيار المدينة التي تريد الحج منها، بعد اختيار المدينة يتم إظهار أرقام التلفونات الخاصة بالحملة في هذه المدينة، كما يظهر لك أوقات التواصل والتي تكومن في الغالب من 10 صباحًا إلى 6 مساء كما يظهر لك موقع الحملة، حيث يتطلب منك إلى الجه المحددة وتقديم طلبك مباشرة.

"تحديث" متابعينا الكرام يسعدنا استقبال طلبات الحج لعام 1445هـ

ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 رمضان إلى 21 رمضان من خلال الجهات الخيرية المعتمدة بالرابط التالي:https://t.co/xd9GkEjAZi ولمعرفة الشروط:https://t.co/k0Sgl5McZc "التسجيل مجاني وبلا مقابل مالي" — حملة الراجحي (@alrajhihaj) March 21, 2024

رقم واتس حملة الراجحي للحج المجاني

توصل مع حملة الراجحي للحج وتعرف من خلال القائمين على الحملة من أسهل الطرق لتسجيل نفسك في حج هذا العام، كما يمكنك أيضا من مراسلاتهم على الواتس أو الميل، حيث يتم الرد علي جميع الاستفسارات من القائمين على الحملة، فالهدف من الحملة مساعدة من عجز عن حج الفريضة في أدائها، وإليك رقم وميل الحملة.

علماً أن القنوات الرسمية للحملة هي : الرقم الموحد: 920027768

X: @alrajhihaj

سناب شات: RH.22002

واتس أب: 0531333979 ونسعد بتواصلكم — حملة الراجحي (@alrajhihaj) February 12, 2024

رقم حملة الراجحي: 0531333979.

البريد الإلكتروني الخاص بالحملة: [email protected].

شروط حملة الراجحي للحج المجاني

وضعت حملة الراجحي للحج عدة شروط ومعايير لاستقبال طلبات من يريد الحج من خلال الحملة، حيث تشتمل الشروط على التالي: