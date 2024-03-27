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سجل الآن في الحج المجاني | رقم واتس حملة الراجحي للحج 1445 وشروط التسجيل

سجل الآن في الحج المجاني | رقم واتس حملة الراجحي للحج 1445 وشروط التسجيل

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 3 ساعات
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قم واتس حملة الراجحي للحج 1445 وشروط التسجيل
رقم واتس حملة الراجحي للحج 1445 وشروط التسجيل

أطلقت منذ أيام حملة الراجحي للحج المجاني إعلان على صفحاتها الرسمية عن استقبال طلبات حج هذا العام، حيث إن حملة الراجحي توفر الحج لكثيرين بشكل مجاني، كما تسعى إلى توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الحجاج من خدمات طبية وسكن وطعام وغير ذلك، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة التسجيل والتواصل مع حملة الراجحي للحج.

التسجيل في حملة الراجحي للحج

يمكنك تسجيل الدخول في حملة الراجحي للحج بالدخول على رابط الحملة ومن ثم الدخول على التسجيل، يتطلب منك اختيار المدينة التي تريد الحج منها، بعد اختيار المدينة يتم إظهار أرقام التلفونات الخاصة بالحملة في هذه المدينة، كما يظهر لك أوقات التواصل والتي تكومن في الغالب من 10 صباحًا إلى 6 مساء كما يظهر لك موقع الحملة، حيث يتطلب منك إلى الجه المحددة وتقديم طلبك مباشرة.

رقم واتس حملة الراجحي للحج المجاني

توصل مع حملة الراجحي للحج وتعرف من خلال القائمين على الحملة من أسهل الطرق لتسجيل نفسك في حج هذا العام، كما يمكنك أيضا من مراسلاتهم على الواتس أو الميل، حيث يتم الرد علي جميع الاستفسارات من القائمين على الحملة، فالهدف من الحملة مساعدة من عجز عن حج الفريضة في أدائها،  وإليك رقم وميل الحملة.

رقم حملة الراجحي: 0531333979.
البريد الإلكتروني الخاص بالحملة: [email protected].

شروط حملة الراجحي للحج المجاني

وضعت حملة الراجحي للحج عدة شروط ومعايير لاستقبال طلبات من يريد الحج من خلال الحملة، حيث تشتمل الشروط على التالي:

  • لم يسبق للمتقدم الحج من قبل.
  • أن يكون المتقدم مواطن سعودي.
  • أن يكون المتقدم من الأسر الفقيرة أو محدودي الدخل وغير قادر على نفقات الحج.
  • يشترط أن يكون عمر المتقدم  25 سنة أو اكثر باستثناء المحرم والنساء يكون عمرهم 18 سنة.
  • يجب أن يكون المتقدم لديه القدر لجسدية والنفسية لأداء فريضة الحج.
  • توفر رقم
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صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 3 ساعات
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