وأخيرا ظهرت.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي في جميع محافظات العراق الوجبة السابعة عبر موقع وزارة العمل

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فمن أفضل برامج الدعم الاجتماعي في دولة العراق هو برنامج الرعاية الاجتماعية، الذي يعتبر من البرامج الحيوية التي تهدف إلى مساعدة جميع الفئات والعائلات الأكثر احتياجا في المجتمع العراقي، خاصة الأفراد التي تكون بدون وظائف محددة، فسوف نتعرف معكم اليوم عن أهم الخطوات التي تمكنك من الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بشكل إلكتروني لتوفير الوقت وجود عبر موقع وزارة العمل العراقي أو منصة مظلتي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يشهد العراق اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين للتعرف على تفاصيل وإجراءات الاستعلام عن الدفعة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024، والذي يُعد بمثابة دعم مالي يُقدم بانتظام للأفراد الذين تنطبق عليهم المعايير المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إذ تُعلن الوزارة عن هذه الأسماء وتُتيح الفرصة للمواطنين للتحقق من شمولهم في هذه الدفعة عبر المنصة الإلكترونية مظلتي، ونحن هنا لنوفر لكم كل المعلومات الضرورية ونساعدكم في كل خطوة من خطوات الاستعلام.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية السابعة عموم المحافظات

يرغب المواطنون العراقيون الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ويجب على المواطنين العراقيين اتباع عدد من الخطوات حتى يتمكنوا من الاطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بشكل الكتروني لتوفير وقت كبير وجهد لهم:

في البداية توجه إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقي أو منصة مظلتي.

ثم تحديد ايقونة الرعاية الاجتماعية الاجتماعية.

الضغط على الوجبة الأخيرة المراد الاستعلام عن معلوماتها.

بعد ذلك يتم تحديد المحافظة التي يعيش فيها الشخص.

كتابة جميع المعلومات المطلوبة بشكل سليم.

حدد أيقونة الاستعلام للاطلاع على الأسماء الظاهرة.

يجب بعدها الضغط على تحميل او تنزيل قوائم كشوف الأسماء.

ستظهر بعدها كافة الأسماء المعتمدة على خدمات الدعم الاجتماعي .

شروط صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق

هناك بعض الشروط المحددة للحصول على الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط هي كالآتي: