استقبل التردد الجديد.. ثبت تردد قناة الحياة دراما HD وتابع مسلسلات رمضان 2024 على النايل سات

قناة الحياة دراما هي تعد من أقدم القنوات على القمر الصناعي في مصر، حيث من وقت إطلاق القناة وحرصت الإدارة على عرض المسلسلات الناجحة والبرامج الهادفة، ولهذا فإن جميع الأسر توجه اهتمام شديد إلى قناة الحياة دراما، وتمكنت قناة الحياة من عرض بعض المسلسلات الشهيرة في رمضان الحالي، ولهذا فإن الجميع يرغب في مشاهدتها، وسيتم ذلك من خلال تحميل القناة واستقبالها على التليفزيون، لكن لكي تنتهي عملية التحميل يجب معرفة تردد القناة، والذي تم الإعلان عنه من فترة قصيرة بواسطة الإدارة، لذا يجب عليكم اتباع السطور القادمة لمعرفة تردد قناة الحياة دراما.

التردد الجديد لقناة الحياة دراما

تعد قناة الحياة دراما هي من ضمن القنوات المفضلة عند الكثير من الأسر المصرية، وذلك بسبب قدرتها الكبيرة على عرض أفضل المسلسلات التي تحاكي الجمهور، كما أن المسلسلات التي تعرض على القناة تتميز بأنها مناسبة لجميع الأذواق وجميع الأعمار ولا تقتصر على عمر محدد للمشاهدة، ولهذا لكي تقوم بتحميل القناة يجب معرفة التردد وهو كالتالي:

تردد القناة: 11785.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة الحياة دراما

الكثير من المميزات التي تمتلكها قناة الحياة دراما، وتمكنت من تقديمها إلى الجمهور من ضمنها الآتي: