تدهش الجميع.. اضافة ميزة جديدة في واتساب النجم الازرق 2024 ثبتها الان – قبل اي حد

ميزة جديدة في واتساب النجم الازرق, تطبيق واتساب الازرق من أحد التطبيقات التي يقوم العديد من الأشخاص باستخدامه، نظراً للتعدد المميزات التي تخص التطبيق والتي لم تتمتع بها تطبيق واتساب الرسمي، بالإضافة إلى الإصدار الجديد التي توفر بها أفضل المزايا بها، ولذا؛ تتساءل العديد عن كيفية تحديث التطبيق للوصول إلى المميزات الجديدة التي يتمتع بها التطبيق بعد الاصدار الجديد.

ميزة جديدة في واتساب النجم الأزرق

تهتم النسخة الجديد من تطبيق واتساب الازرق ببعض المميزات التي يحتاجها العديد من الأفراد، ومن أهمها كالآتي:

يتميز الإصدار الجديد بمكافحة حذف الرسائل، بينما يمكن من خلال هذه الميزة عدم امكانية حذف الرسائل.

من أهم مميزات الإصدار الجديد هو تعطيل علامة إعادة التوجيه، لن يتم من خلالها معرفة أنها رسالة محولة.

أهم ميزة جديدة في واتساب النجم الأزرق هي تفعيل إمكانية قفل الدردشة برقم سري او بصمة الاصبع.

أهم مزايا تطبيق واتساب النجم الازرق

هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها تطبيق الواتساب الازرق، إضافة إلى أفضل ميزة جديدة في واتساب النجم الأزرق التي قام التطبيق بتوفيرها في النسخة الجديدة، ومن أهمها كما يلي: