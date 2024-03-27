حد أقصي 15000 دينار.. خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024+ موعد تطبيق الزيادة

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر، تم الإعلان عن زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر لعام 2024، حيث أكد المدير العام للصندوق الوطني الخاص بالتقاعد هذا الخبر في تصريح له عبر الإذاعة الثانية، وأوضح أن هذه الزيادة ستبدأ من شهر مايو 2024، وستشمل جميع معاشات المتقاعدين، مشيرًا إلى أن القانون يمنح الحق في الزيادة لهذه الفئة سنويًا، بدءًا من شهر مايو من كل عام، وأكد على أن الدولة تعمل جاهدة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

يمكن للمتقاعد الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 بعد تطبيق الزيادة التي قامت بها الحكومة، من خلال اتباع بعض الإجراءات الإلكترونية البسيطة، وهي كما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمين.

اختر خيار “استعلام عن تفاصيل الراتب”.

سجّل البيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بك كمتقاعد.

انقر على الزر المحدد للبدء في الاستعلام.

انتظر حتى تظهر الصفحة التي تحتوي على جميع تفاصيل الراتب، بما في ذلك الزيادة التي تم تطبيقها.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكن للمتقاعد الحصول على معلومات دقيقة حول قيمة معاشه بعد تطبيق الزيادة الجديدة من قبل الحكومة.

موعد زيادة رواتب التقاعد في الجزائر

تؤكد الحكومة أنها ستنفذ الزيادة المقررة للمتقاعدين خلال شهر مايو من العام الحالي، وستتم عملية صرف هذه الزيادة مع صرف الرواتب المقررة للشهر نفسه، أي ابتداءً من اليوم الأول من شهر مايو، كما تؤكد الحكومة على اهتمامها الدائم بالمتقاعدين وتصدر لهم زيادات إضافية في الرواتب بشكل مستمر.