مبروكـ.. تحميل أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية من موقع وزارة التعليم العراقية

يبحث الجميع خلال الفترة الحالية عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية فهي من الوظائف التي ينتظرها عدد كبير من الشباب للحصول على فرصة التدريس في إحدى المدارس المتاحة داخل الدولة العراقية، حيث أتاحت الوازرة التعليمية لك الوظائف لتوفير عدد من المدرسين في كافة المواد في عدد من المدارس، ويرغب العديد من المتقدمين لتلك الوظائف التعرف على حالة الطلب الخاص بهم وهل تم قبولهم في الوظيفة أما لا، ومن خلال مقالنا نوضح لك طريقة التعرف على المفبولين وشروط القبول بها.

أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية

يشغل بال التعرف على أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية عدد من المتقدمين لتلك الوظائف، حيث وفرت وزارة التعليم العراقية رابطًا لكي يتم من خلالها التعرف على كشوفات المقبولين، وتكون طريقة الاستعلام عنها كما يلي:

ادخل إلى موقع وزارة التعليم العراقية من هنا بطريقة مباشرة.

اختر أيقونة المسابقة الخاصة بالتعيينات.

اكتب البيانات التي تظهر أمامك، ومن ثم اختر المحافظة التي تنتمي إليها.

اختر خدمة الاستعلام عن المقبولين في تلك التعيينات.

اكتب البيانات المتبقية لإتمام خدمة الاستعلام.

اضغط على زر الحصول على النتيجة، وسوف يظهر أمامك حالة طلب الوظيفة الخاص بك.

شروط القبول في تعيينات وزارة التعليم العراقية

لكي تعمل وزارة التعليم داخل الدولة العراقية من قبول طلب التعيين الخاص بك، يلزم أن تتوفر بك الشروط التي قامت بفرضها حين الإعلان عن تلك الوظائف، والتي تكون كما يلي: