“ادفع غرامتك حالا هُنـــا“ مديرية المرور العامة الغرامات المرورية الرقم الالماني 2024 بالعراق ur.gov.iq لدفع غرامات المرور

قامت مديرية المرور العامة الغرامات المرورية في العراق بإطلاق منصة إلكترونية تساعدك في التعرف على المخالفات المرورية المسجلة على المركبة الخاصة بك وذلك من خلال استخدام الإنترنت ودون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان وذلك يعتبر توفيرا للوقت والجهد، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مديرية المرور العامة الغرامات المرورية

للاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على السيارة الخاصة بك يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور.

من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خانة غرامات المرور.

يتطلب منك إدخال رقم التسجيل الخاص بالسيارة الخاصة بك.

قم بالضغط على كلمة بحث وسوف يظهر لك ملف يحتوي على جميع المخالفات المسجلة على السيارة وموعد ارتكابها ونوع المخالفة أيضا.

رابط تسديد غرامات المرور بالرقم الألماني

سارع في تسديد المخالفات المرورية المسجلة لديك حتى لا تتعرض لسحب السيارة منك وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول على منصة أور الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

يرجى النقر على خانة استعلام عن الغرامات.

يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة حول السيارة الخاصة بك.

انقر على زر استعلام وسوف تظهر لك قائمة بالمخالفات المسجلة.انقر على زر تسديد وقم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك.بمجرد تأكيد عملية الدفع سوف تصلك رسالة تأكيد من أنك قمت بتسديد الغرامات.

يجب العلم أن قيمة الغرامة مختلفة وتبدأ من 1000 دينار وتصل حتى 10 آلاف دينار وذلك يتوقف على نوع المخالفة التي قمت بارتكابها.