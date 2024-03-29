“20.000 دينار جزائري“ الاستعلام عن راتب التقاعد 2024 في الجزائر mf.gov.dz وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية في الجزائر عن وجود زيادة في رواتب المتقاعدين وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة اقتصادية أفضل، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر.

راتب التقاعد

وفقا لما صرحت عنه وزارة المالية أنه من المقرر وجود زيادة في رواتب المتقاعدين والتي سوف يتم تطبيقها بداية من شهر مايو القادم وذلك يعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي توفره الحكومة الجزائرية للأشخاص الموقوفين عن العمل وسوف تكون الزيادة كالتالي:

سوف يكون راتب الأشخاص الذين كانوا يحصلوا على 10 آلاف دينار بعد الزيادة هو 15 ألف دينار جزائري.

بينما الأشخاص الذين كانوا رواتبهم 15 ألف دينار بعد الزيادة سوف يكون 20 ألف دينار جزائري.

أما فيما يخص الأشخاص الذين رواتبهم تتعدى الخمسون ألف دينار سوف يتم زيادتها بنسبة 3٪.

بينما الأشخاص الذين رواتبهم أكثر من 80 ألف دينار سوف يتم زيادة الراتب بنسبة 2٪.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند الاستعلام عن رواتب المتقاعدين والتي تكون كالتالي: