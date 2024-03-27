“هتبدء امتى؟؟!!”.. موعد اجازة عيد الفطر 2024 للموظفين والطلاب وعدد ايامها

موعد اجازة عيد الفطر 2024، بالتزامن مع حلول النصف الثاني من شهر رمضان يتزايد البحث حول موعد اجازة عيد الفطر 2024 للموظفين والطلاب بكافة المدارس والجامعات على حد السواء، وذلك بعدما أوضحت الحسابات الفلكية أولى أيام العيد وفي انتظار التأكيد من دار الافتاء بعد استطلاع هلال شهر شوال في الموعد المحدد له، وخلال السطور القادمة سنتعرف على موعد اجازة العيد وعدد ايامها.

موعد اجازة عيد الفطر 2024

ومن المقرر أن يكون موعد اجازة عيد الفطر 2024 من يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 لجميع الموظفين بالقطاع العام والخاص، وكذلك بالنسبة لطلاب المدارس والجامعات، ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 يوم الاثنين الموافق 29 رمضان (ليلة الشك) وفي حال ثبوت رؤية الهلال سينتهي شهر رمضان يوم الإثنين، ويكون موعد عيد الفطر هو الثلاثاء 9 أبريل 2024، أما إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبذلك يكون موعد عيد الفطر هو الأربعاء 10 أبريل 2024.

مدة اجازة عيد الفطر 2024

أما عن مدة إجازة عيد الفطر 2024 لكافة القطاعات فمن المقرر أن تكون ثلاثة أيام كعادة كل عام، وسط توقعات بأن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بترحيل إجازة يوم الجمعة التي توافق ثالث أيام عيد الفطر إلى يوم الأحد، أو تبكيرها إلى يوم الثلاثاء (وقفة العيد)، وبالتالي سيحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام متتالية تأتي ضمن إجازة عيد الفطر (يومين عطلة أسبوعية+ 3 أيام العيد)، وقريبا سيقوم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بحسم الامر واعلان مدة الاجازة بشكل رسمي.

موعد عيد الفطر 2024

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن أنه من المتوقع أن يكون شهر رمضان 2024 هذا العام 30 يومًا، وبذلك يكون موعد أول أيام عيد الفطر هو يوم الأربعاء 10 إبريل المقبل.

حتى الآن لم تقم الحكومة المصرية بتحديد يوم رسمي لبدء موعد اجازة عيد الفطر 2024 للموظفين في كافة القطاعات وكذلك الطلاب في جميع المراحل التعليمية، وسط توقعات بأن تبدأ الاجازة يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل، وسوف يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال أيام لتحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر.