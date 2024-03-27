الرابط الرسمي لنظام نور لتسجيل طلاب الروضة والصف الأول الابتدائي لعام 1446: دليل شامل للخطوات، الشروط، والمستندات المطلوبة

إليك تفاصيل الرابط الرسمي لنظام نور لتسجيل طلاب الروضة والصف الأول الابتدائي لعام 1446 حيث نبدأ الدخول في أيام عملية التسجيل الإلكتروني للأطفال الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال للسنة الدراسية 1446هـ في المؤسسات التعليمية الحكومية، مستمرًا في استقبال طلبات الالتحاق.

الرابط الرسمي لنظام نور لتسجيل طلاب الروضة والصف الأول الابتدائي لعام 1446

تتواصل فترة التسجيل لرياض الأطفال بالمدارس الحكومية من اليوم الـ15 من رمضان إلى الـ22 من شوال.

التسجيل لرياض الأطفال بالمدارس الخاصة والدولية

أما بالنسبة للمدارس الأهلية والدولية، فيمتد التسجيل لرياض الأطفال من الـ15 من رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بداية العام الدراسي الجديد.

التسجيل بالصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية

تستقبل المدارس الحكومية طلبات التسجيل للصف الأول الابتدائي ابتداءً من الـ15 من رمضان وحتى الـ22 من شوال.

التسجيل بالصف الأول الابتدائي في المدارس الخاصة والدولية

في نفس الأمر، يستمر تسجيل الصف الأول الابتدائي في للمدارس الأهلية والعالمية من يوم 15 من رمضان إلى الأسبوع الثالث من انطلاق العام الدراسي.

كذلك، يبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن من الـ15 من رمضان ويختتم في الـ22 من شوال.

التسجيل عبر نظام نور

وزارة التعليم توفر إمكانية التسجيل عبر نظام نور للراغبين في التسجيل الإلكتروني، الخامس عشر من شهر رمضان وحتى الأسبوع الثالث مع استمرارية التسجيل حتى الأسبوع الثالث من انطلاق العام الدراسي من خلال حسابات أولياء الأمور، هذه العملية تتواصل عبر المدرسة وإدارات ومكاتب التعليم، وتنتهي قبل شهر من ختام السنة الدراسية. عملية التسجيل ستتم من خلال رابط “التسجيل الإلكتروني”، الذي سوف يتم إرسالها تدريجيًا إلى هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المستحقين للتسجيل.

إجراءات التسجيل للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور