“”ياترى الدور على مين؟!”.. ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الحلقة 17 وضحايا رامز جلال اليوم على قناة mbc مصر

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، يبحث الجميع عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الحلقة 17 التي ستعرض بعد قليل، حيث حيث يترقب المشاهدون ضحايا برنامج رامز جلال اليوم على أحر من الجمر خاصة في ظل الفكرة الجديدة التي يقدمها رامز خلال برنامجه هذا العام، حيث يقوم رامز باستضافة اثنين من المشاهير بينهم خلافات ويحاول الصلح بينهم مثلما حدث في الحلقات الماضية.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

مع اقتراب موعد عرض الحلقة يتزايد البحث من قبل المشاهدين حول ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم بعدما قام رامز على مدار الحلقات الناضية باستضافة كوكبة من نجوم الفن والرياضية على حد السواء مثل:”محمد انور واحمد عيد، بدرة وجوهرة، ايتن عامر وسمية الخشاب، احمد السقا وباسم سمرة، حمادة هلال واحمد فهمي، امام عاشور واحمد حسام ميدو، محمد لطفي ومحمد شاهين،…”، ومن المتوقع أن يكون ضيوف حلقة رامز اليوم هم حسن شاكوش وريم طارق، ومن المتوقع أت تحتوي الحلقة العديد من المشاهد المضحكة والمسلية للمتابعين.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر رمضان 2024

يُعرض برنامج رامز جاب من الاخر حصريًا على مجموعة قنوات إم بي سي مصر خلال شهر رمضان، حيث يذاع البرنامج في

تمام الساعة 6:05 مساءً بتوقيت مصر.

كما يذاع الساعة 7:05 مساءً بتوقيت السعودية يومياً بعد أذان المغرب مباشرة.

يعاد البرنامج أيضاً على القناة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مصر.

ومنذ عام 2011 بدء النجم رامزجلال في تقديم برامج المقالب التب نالت استحسان الجمهور المصري والعربي على حد السواء على الرغم من الانتقادات التي دائما ما توجه إليه، حيث يستطيع رامز خداع الضيوف والايقاع بهم في الفخ.