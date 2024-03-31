“هانت أيام وهتقبض“ موعد صرف منحة عيد الفطر المبارك 2024 !! جهز محفظتك للفلوس

أعلنت الحكومة المصرية عن أنه من المقرر صرف منحة للعاملين في القطاعات المختلفة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك وذلك من أجل مساعدتهم على شراء المستلزمات الخاصة بهم وتشجيعهم على العمل، كما أوضحت أن قيمة المنحة تبدأ من 500 جنيه مصري، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة عيد الفطر المبارك 2024

يوجد الكثير من قطاعات العمل المختلفة التي سوف تقوم بصرف منح للعاملين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ووفقا لما أوضحته بعض المصادر أن قيمة المنحة غير ثابتة ولكنها تبدأ من 500 جنيه مصري، ومن المقرر أن يتم صرف المنحة من قبل الجهات التالية: وزارة الإسكان، وزارة الأوقاف، وزارة الكهرباء، وزارة الشباب والرياضة، شركات البترول، شركات المصرية للاتصالات، شركة المياه، شركات الأدوية، ولكن يجب العلم أنه لم يتم صدور رسمي حول ذلك الخبر ولكنها تقوم بصرف تلك المنحة في جميع المناسبات الدينية المختلفة والتي تتمثل في عيد الفطر وعيد الأضحى بالإضافة إلى شهر رمضان والمولد النبوي الشريف.

موعد صرف منحة عيد الفطر

يجب العلم أنه وفقا لما أوضحته الجهات المعنية أنه يتم صرف المنحة لمن قام بعمل مميز أو غير اعتيادي، كما أنه يتم صرف المنحة أيضا للأشخاص الذين يفضلوا العمل عن العطلات الرسمية، كما أكدت الجهات المسؤولة أنه يتم صرف المنحة من خلال الحسابات الخاصة بالجهات الإدارية، من المقرر أن يتم صرفها بداية من الأسبوع الأخير لشهر رمضان المبارك وذلك لأنه من المقرر أن يكون راتب شهر أبريل بعد أيام العيد.