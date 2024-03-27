“ميزة Live Text“ مميزات خيالية في تحديثات IOS 18 الجديدة لهواتف الآيفون

تعتبر شركة آيفون واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة حول العالم وتسعى دائما نحو التحديث وتقديم ما هو أفضل ووفقا لما تداولته بعض الأخبار أنه من المقرر إصدار نظام تشغيل جديد وهو IOS 18 وهو يعتبر تطور كبير في تاريخ الشركة وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحديثات IOS 18

وفقا لما أعلنت عنه الشركة في مؤتمر WWDC 2024 أنه سوف يتم إطلاق نظام تشغيل جديد وهو IOS 18 والذي من المقرر أن يضم مجموعة من الميزات التي تميزه عن أنظمة التشغيل السابقة وهي:

ميزة الصوت الشخصي

يجب العلم أن أجهزة آيفون الجديدة سوف توفر تلك الميزة والتي تقوم بصنع نسخة من صوت الشخص وذلك من أجل استخدامها عند التواصل مع الآخرين وهي تتم من خلال أن يقوم الشخص بتسجيل حوالي 150 جملة بصوت عالي ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بصناعة نسخة من تلك الجمل ويمكن استخدامها في التطبيقات وهي تعتبر ميزة فعالة وجيدة للأشخاص الذين يعانوا من مشاكل في النطق.

ميزة Live Text

وهي تقوم بتحويل الصور المكتوبة بخط اليد إلى نص يمكنك نسخه ووضعه في ملفات الوورد وصناعة نسخة رقمية منها.

التصحيح التلقائي

وهو يقوم بالتعرف على الكلمات الخاطئة والأخطاء النحوية ويقوم بتصليحها بشكل تلقائي كما أنه يقوم أيضا بعرض اقتراحات يمكنك اختيار الكلمة المناسبة.

الكاميرا في أجهزة آيفون

يجب العلم أن أجهزة الآيفون معروفة بدقتها أثناء التصوير والكاميرا الفائقة حيث أنه يوجد في كاميرا الآيفون ميزة bokeh والتي تعمل على تحسين جودة الصورة، بالإضافة إلى أنه يوفر أيضا خاصية التصوير السينمائي والذي يقوم بضبط دقة الصور والفيديوهات وجعلها أكثر وضوحا.