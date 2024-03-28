“اضافة رقمين على نفس الواتس“ تحديثات الواتساب الجديد 2024 بمميزاته الخيالية أفضل من القديم

شهد تطبيق الواتساب الكثير من التحديثات والتطورات في الفترة الأخيرة والتي من أبرزها أنه يمكنك الآن بكل سهولة إجراء العديد من التعديلات المختلفة على الصور والفيديوهات الخاصة بك وذلك من أجل إرسالها بدقة وجودة عالية، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات تحميل الواتساب.

تحديثات الواتساب الجديد 2024

من المعروف أن تطبيق الواتساب واحد من منصات التواصل الاجتماعي التي يتم استخدامها في جميع المهام اليومية، كما أنه يتم استخدام تطبيق الواتساب باستخدام رقم الهاتف الخاص بك دون الحاجة إلى حساب بريد إلكتروني، والجدير بالذكر أنه سوف يتم إطلاق تحديث جديد في الفترة يساعدك في التعديل على الصور والفيديوهات الخاصة بك وذلك من أجل أن تظهر بكفاءة عالية ولكن يجب أن يكون الأندرويد الخاص بك من إصدار أندرويد 2.24.7.17.

خطوات تحميل الواتساب

يجب اتباع الخطوات التالية عند تحميل الواتساب:

في البداية يجب عليك الدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك والذي Google Play على أجهزة الأندرويد.

بينما أجهزة الآيفون هو App Store.

في محرك البحث قم بكتابة اسم التطبيق وانقر على زر التحميل.

انتظر بضع ثوان وسوف يتم تثبيت التطبيق ضمن قائمة التطبيقات الخاصة بك.

انقر على أيقونة التطبيق وقم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك.

سوف يصلك رسالة تأكيد قم بإدخال واتبع التعليمات الموضحة وابدأ باستخدام الواتساب بكل سهولة.

مميزات الواتساب 2024

يوفر تطبيق الواتساب مجموعة من المميزات وهي: