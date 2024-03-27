pdf رابط مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لجميع المحافظات العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لا يزال البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وموعد الاعلان عنها بشكل رسمي يتصدر المشهد في العراق، حيث تسعى الحكومة العراقية لتقديم يد العون للاسر الفقيرة من خلال منحهم راتب الرعاية الاجتماعية، فيقدم البرنامج الدعم المالي اللازم لعدد كبير من المواطنين العراقيين ممن ينتمي إلى الفئات الاولى بالرعاية، واليكم طريقة الاستعلام عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقع مظلتي فور الاعلان عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعد أن يتم رفعها على المواقع الرسمية المخصصة لذلك، وذلك بعدما يقوم السيد الوزير احمد الاسدي باختيار من تنطبق عليه الشروط للاستفادة من المبلغ المقدم، ويمكنكم الاستعلام عن اسماء المشمولين وتنزيل الكشوف من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية.

قم بالدخول إلى برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اختر محافظتك التي تقيم بها.

قم بادخال البيانات المطلوبة والتي يأتي على رأسها رقم الهوية الوطنية.

اضغط فوق كلمة ” “استعلام” وبذلك سوف تظهر كافة المعلومات المراد الاستعلام عنها.

قم بتحميل الكشوف فورا على جهازك.

الاوراق المطلوبة للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

واليكم الاوراق التي تطلب منكم للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 المقدم من قبل وزارة العمل العراقية، وهي كما يلي:

نسخة من الهوية الوطنية للمتقدم.

أن يكون للمتقدم بطاقة تموين ويتم تقديم وارفاق نسخة منها.

تقديم ما يثبت الدخل الشهري للمتقدم.

لابد أن يكون لدى المتقدم بطاقة انتخابية.

وفور الاعلان عن موعد صرف الوجبة السابعة سيتم اخطاركم به.