“رابط مباشر”اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ….والفئات المستحقة

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024،التي تعد من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين خلال الساعات الأخيرة خاصة تزامناً مع شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك، حيث تسعى الحكومة العراقية دائماً على دعم المواطنين الأكثر احتياجاً والأسر التي لا دخل لها ولا معيل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والفئات المستحقة …..

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حيث أكدت وزارة العمل على تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ، واليكم خطوات الاستعلام.

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية .

أو زيارة منصة مظلتي الالكترونية.

ثم اختر “برنامج الرعاية الإجتماعية”.

حدد المحافظة التابع لها.

اضغط على “تحميل الكشوفات”.

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات المتاحة أمامك.

شروط التسجيل للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وقد أعلنت الحكومة العراقية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي:

أن يكون المتقدم من أصل عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال”.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الرعاية .

من هي الفئات المستحقة لبرنامج الرعاية الإجتماعية