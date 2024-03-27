“بعد العيد ولا قبل!!“ موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 والاستعلام عن المعاش بالرقم القومي moss.gov.eg

قامت الحكومة المصرية بإطلاق معاش تكافل وكرامة وهو عبارة عن مبلغ شهري يتم منحه للأسر الذين ليس لديهم مصدر دخل وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي.

تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر وجود زيادة تصل حتى 15٪ وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وسوف يتم صرفها بداية من شهر مارس، للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية. من الصفحة الرئيسية يرجى النقر على خيار معاش تكافل وكرامة، ثم قم بإدخال اسم المستفيد رباعي. قم بتحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه. يتطلب منك إدخال رقم الهاتف المسجل في البرنامج. أخيرا بمجرد الضغط على زر استعلام سوف تظهر لك قائمة تضم جميع المعلومات حول المعاش الخاص بك.

موعد صرف معاشات أبريل 2024

الجدير بالذكر أنه يتم صرف المعاشات في منتصف الشهر والمعاد ثابت في حين لم يقابل عطلة رسمية وبناء على ذلك سوف يتم صرف معاشات شهر أبريل يوم 15 من أبريل 2024.

ما هي اماكن صرف معاشات تكافل وكرامة؟

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يتم الحصول على المعاشات من خلال ماكينات الصرافة أو من خلال فروع بنك ناصر، كما يمكنكم أيضا صرفه من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال ماكينات فوري.