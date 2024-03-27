“100.000 دينار عراقي“ موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان 2024 بالعراق mof.gov.iq بالزيادة الجديدة وزارة المالية العراقية

قامت الحكومة العراقية بإطلاق راتب التقاعد والذي يعتبر واحد من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة للمتقاعدين الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وتوفير حياة أفضل لهم، ولأنه لا يتبقى سوى أيام قليلة على موعد صرف رواتب المتقاعدين جعل الكثير يتساءل عن الموعد وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم تبكير موعد صرف راتب التقاعد وذلك لأن اليوم الرسمي للصرف سوف يقابل إجازة رسمية وبناء على ذلك سوف يتم صرف راتب شهر أبريل يوم الخميس الموافق 29 من مارس 2024.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وهي كالتالي:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية. يتطلب منك تسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال البيانات المطلوبة. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خانة الاستعلام عن الرواتب. قم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة. أخيرا بمجرد الضغط على زر استعلام سوف يظهر لك جميع المعلومات حول الراتب.

شروط التقديم على رواتب المتقاعدين في العراق

قامت وزارة المالية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على رواتب المتقاعدين وهي: