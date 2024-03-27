حلقة ناااار” ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة 17 …..شوف اللي الضيف عمله في رامز

ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة 17، حلقة جديدة يبحث عنها عدد كبير من محبي ومتابعي الفنان رامز جلال في رمضان 2024، والذي استطاع أن يظل محتفظاً بجماهيره على مدار الأربعة عشر عاماً، بل إنه يحصد أعلى نسب مشاهدة على مدار السنوات الأخيرة ليبني قاعدة جماهيرية تتخطى ملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات .

ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة 17

وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم في البحث عن ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة 17، الذي من المتوقع أن تكون للفنان حسن شاكوش وطليقته “ريم طارق” حيث ترددت الأنباء عن أن رامز استطاع أن يجمع بينهما خلال حلقة من حلقات برنامجه إلا أنه لم يتمكن من الصلح بينهما و خرجا من الحلقة وهم في نفس الحالة،.

ويظهر رامز جلال هذا العام بفكرة مختلفة عن الأعوام الماضية، وتبدأ بإستقبال ضحاياه على أنهم في برنامج حواري ويظهر رامز لضيوفه ويبدأ في تنفيذ المقلب دون وهو ينظر في عين ضحيته دون رأفة أو شفقة، ظهر عدد كبير من نجوم الفن والرياضة مع رامز منذ بداية الموسم ومن بينهم: الفنان أحمد السقا وباسم سمرة،الفنانة انتصار وميرهان حسن، والفنانة اللبنانية باميلا الكيك ومرام علي، ولاعب كرة القدم كهربا وميدو ، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر 2024

يُعرض برنامج رامز جاب من الاخر يومياً على شاشة mbc مصر في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 07:00 مساءً بتوقيت السعودية، كما يمكنكم أيضاً مشاهدة الإعادة في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 01:00 بتوقيت السعودية، وتعرض الحلقة بدون فواصل أو إعلانات على منصة شاهد VIP.