شباب البومب 12 المسلسل الأكثر شهرة والأعلى مشاهدة.. دلوقتي تردد القنوات الناقلة ومواعيد العرض

يعتبر مسلسل “شباب البومب” من بين الأعمال التلفزيونية التي حققت شهرة وإقبالًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية وأيضًا في عدة دول عربية أخرى، يتميز مسلسل شباب البومب 12 بكونه عملاً عائليًا من الطراز الأول، حيث يتناسب مع جميع أفراد الأسرة وجميع الفئات العمرية، ويعد مصدرًا للتجمع العائلي وقضاء وقت ممتع معًا، يتناول المسلسل بشكل فكاهي ومسلي مواضيع متنوعة تشغل بال الشباب والكبار على حد سواء، ويعرض حاليا على قناة روتانا خليجية بشكل حصري.

تعرف على مواعيد عرض شباب البومب 12

مواعيد عرض شباب البومب 12على قناة روتانا خليجية هي كما يلي:

– العرض الأول: يتم عرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وهذا يوازي الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

– إعادة العرض: يتم إعادة عرض حلقات المسلسل في تمام الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أبطال مسلسل شباب البومب 12

أما بالنسبة لأبطال المسلسل، فهم يتميزون بروحهم المرحة وخفة الظل، ويقدمون شخصيات مميزة ومبتكرة تضفي على العمل جوًا من الفكاهة والمرح. وإليكم أبطال مسلسل “شباب البومب 12”:

– فيصل العيسي في دور عامر.

– وائل الجربي في دور المحقق.

– مهند الجميلي في دور شكش.

– سليمان المقيطيب في دور كفته.

– عبد العزيز الفريحي في دور تركي.

تردد قناة روتانا خليجية العارضة لشباب البومب 12

يتم عرض مسلسل “شباب البومب 12” على قناة روتانا خليجية، كما يمكنك ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات باستخدام المعلومات التالية:

– التردد: 11295 ميجاهرتز.

– الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أما بالنسبة للتردد على القمر الصناعي عرب سات في عام 2024، فيمكنك استخدام المعلومات التالية:

– التردد: 11843 ميجاهرتز.

– الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.