الآن لينك والشروط المطلوبة على منصة نور الإلكترونية لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بالمملكة العربية السعودية

مع اقتراب موعد تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدارس بالمملكة العربية السعودية، يتساءل الكثير من أولياء الأمور والأهالي عن الشروط المطلوبة لتسجيل أبنائهم المستجدين طلاب الصف الأول الابتدائي بالمدرسة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بطرح منصة إلكترونية للأهالي يمكنهم تسجيل أولادهم في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال من خلالها، وتسمى هذه المنصة “نور الإلكترونية”، تم إطلاق هذه المنصة بهدف منع التكدس أثناء تقديم الطلاب المستجدين ومراجعة طلبات التسجيل بصورة أسرع ومنظمة.

الوزارة تحدد الشروط وكيفية التسجيل على منصة نور الإلكترونية

وزارة التربية والتعليم قد حددت عددا من الشروط المطلوبة لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي يجب أولا أن تتوفر قبل الدخول للتسجيل على منصة نور الإلكترونية هذه الشروط تشمل ما يلي:

1. يجب أن يكون الطالب المستجد قد أكمل ست سنوات أو أقل عند بداية العام الدراسي الجديد بحوالي 90 يوما.

2. قد يتم قبول الطالب المستجد الذي يقل عمره عن الحد الأدنى المذكور ب180 يوما، شريطة أن يكون قد التحق بسنة دراسية في مرحلة الروضة.

3. يجب تقديم جميع الوثائق والمستندات التي تثبت أن الطالب قد أتم الروضة في الفصل الدراسي الثاني.

4. يجب تقديم طلب التسجيل خلال الفترة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية.

5. يجب على الطلاب المستجدون اجتياز اختبارات الكشف الطبي.

موعد التسجيل على منصة نور الإلكترونية

بالنسبة للمواعيد، فقد بدء التسجيل في المدارس الحكومية على منصة نور الإلكترونية من يوم 25 مارس الموافق 15 رمضان ويستمر حتى يوم 2 مايو 2024، أما التسجيل من خلال نظام ومنصة نور، فسيبدأ في 2 يونيو الموافق 25 ذو القعدة وسيستمر لمدة ثلاثة أسابيع من بدء العام الدراسي.

خطوات التسجيل على منصة نور الإلكترونية

كما يمكنك تسجيل طفلك المستجد في الصف الأول الابتدائي عبر المنصة الإلكترونية “نور الإلكترونية”، حيث سبق وأن ذكرنا أن وزارة التربية والتعليم في السعودية أطلقت هذه المنصة لتيسير عملية تسجيل الطلاب المستجدين وتسهيل عملية مراجعة طلبات التسجيل.



لتسجيل طفلك، يجب عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام ومنصة نور واتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع نظام نور الإلكتروني على الرابط المقدم من وزارة التربية والتعليم.

2. قم بإنشاء حساب للأهل في نظام نور إذا كنت لا تملك حسابا بالفعل.

3. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على نظام نور.

4. اختر خيار التسجيل للصف الأول الابتدائي.

5. قم بتقديم المعلومات المطلوبة عن طفلك، مثل الاسم، تاريخ الميلاد، والمستندات المطلوبة.

6. استكمل عملية التسجيل وتأكيد البيانات المقدمة.