“سجل هُنــــا 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑” التسجيل في سكنات عدل 3 2024 بالجزائر والشروط المطلوبة inscription aadl dz

قامت وكالة عدل بإطلاق مشروع عدل 3 وذلك بعد النجاح الذي حققه كل من عدل 1 و 2 وهي عبارة عن وحدات سكنية يتم منحها لأصحاب الدخل المتوسط ويتم تسديد مبلغ الوحدة على شكل أقساط وهو يعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على سكن ثابت وتحقيق الاستقرار، ولكن يجب العلم أنه يتم الحصول على الوحدات وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التسجيل على الوحدات.

سكنات عدل 3

للتسجيل في سكنات عدل 3 يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل. قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. من القائمة الموضحة يرجى الضغط على كلمة التسجيل بسكنات عدل. يجب إرسال جميع الوثائق المطلوبة. يجب تسديد الرسوم المطلوبة ويرجي طباعة إيصال التسديد والاحتفاظ به. أخيرا يجب النقر على خانة إرسال الطلب ويجب عليك طباعة استمارة التسجيل والاحتفاظ بها حتى يتم الرد عليكم.

شروط التقديم على سكنات عدل

قامت وكالة عدل بتوضيح مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل على سكنات عدل والتي تكون كالتالي: