«ليلة القدر 2024» تعرف على فضلها وعلاماتها وموعدها والدعاء المستجاب.. انتظروها في الليالي الوترية في شهر رمضان

كل عام وأنتم بخير، أيام قليلة وتبدأ الليالي الوترية في شهر رمضان المبارك بداية من يوم 21 رمضان 1445، حيث تشهد تلك الأيام ليلة القدر 2024، وهي ليلة كما قال عنها رب العزة سبحانه وتعالى خير من ألف شهر، ينتظرها ويترقبها الملايين بفارغ الصبر ويتساءلون عن موعد وعلامات ليلة القدر، حيث سنتعرف من خلال الفقرات التالية على بعض من فضلها وعلاماتها وموعدها والدعاء المستجاب فيها.

موعد ليلة القدر 1445 – 2024

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقبوها في العشر الأواخر من رمضان وتحديدا فيى الليالي الوترية منها، كما أنه من المتوقع أن توافق ليلة القدر هذا العام ليلة 27 رمضان 1445 وخاصة وأنها تتوافق مع ليلة الجمعة الوترية الأخيرة من هذا الشهر المبارك، وهو الأمر الذي يرجح من خلاله الكثير أنها قد تكون هذه الليلة هي ليلة القدر، يذكر أيضا أن دار الإفتاء المصرية أوضحت أن جميع العلماء اتفقوا على أن ليلة القدر توافق ليلة من الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، كما أنه لا يوجد أي نص صريح سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة يؤكد أنها في ليلة محددة من تلك الليالي، وهذا لحكمة الله سبحانه وتعالى في حث جميع المسلمين للاجتهاد بشكل كبير خلال هذا الشهر وخاصة في تلك الليالي حتى يوافق العمل والاجتهاد من الأعمال الصالحة وقراءة القرآن والدعاء والذكر لله ليلة القدر.

ما هي العلامات الخاصة بليلة القدر؟

عن أبي بن كعب في ذكر علامات ليلة القدر كما أخبره الرسول- صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه من أماراتها «أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها»، رواه مسلم، وروي عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال في وصف ليلة القدر: «هي طلقة (لا حر فيها ولا برد) بلجة (مشرقة)، لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها» رواه ابن حبان.

ماذا تفعل في ليلة القدر

في ليلة القدر، يفضل أداء العبادات والأعمال الصالحة التي تزيد من الأجر والثواب، ومن أبرز ما يمكن فعله في هذه الليلة المباركة:

1. الصلاة والذكر: أداء الصلوات الخمس والتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وقراءة القرآن الكريم.

2. الدعاء: الدعاء بشدة وإخلاص، والتضرع إلى الله بالتوبة والاستغفار وطلب العفو.

3. الصدقة: إعطاء الصدقات والتصدق في سبيل الله لنيل الثواب وتطهير النفس.