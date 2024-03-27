بعد الزيادة الأخيرة.. وزارة المالية تكشف سلم رواتب المتقاعدين بعد التعديل في عموم العراق لعام 2024

وضحت وزارة المالية العراقية سلم رواتب المتقاعدين في عموم العراق بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها للمتقاعدين العراقيين حيث تقرر مسبقاً زيادة رواتب المتقاعدين 100 ألف دينار عراقي ولكن بشروط وضوابط محددة من الوزارة حيث تم تخصيص تلك الزيادة لرفع مستوى المعيشة والدخل لمن هم راتبهم أقل مليون دينار عراقي أو يساوى راتبه قبل الزيادة مليون دينار عراقي حيث أصبح الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين العراقيين 500 ألف دينار عراقي لذلك لا تشمل تلك الزيادة جميع من كان راتبهم أكثر من مليون دينار عراقي لذلك يبحث الكثير على تفاصيل سلم رواتب المتقاعدين بالعراق التي سوف نوضحها لكم اليوم.

ما هو سلم رواتب المتقاعدين العراقيين بعد التعديل

قامت وزارة المالية العراقية بتعديل الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين كما تم فرض زيادة سابقة تم تطبيقها تساوي 100 ألف دينار عراقي بشروط وضوابط محدد من وزارة المالية العراقية مما أدى إلى تعديل سلم رواتب المتقاعدين العراقيين كما يلي:

تم تطبيق زيادة في رواتب المتقاعدين بمقدار 100 ألف دينار عراقي لجميع المستفيدين المتطابق عليهم الشروط.

حيث تشمل الزيادة الأخيرة كل من كان راتبه أقل من مليون دينار عراقي أو يساوى ذلك المبلغ.

لا يدخل في تلك الزيادة كل من كان راتبه أكثر من مليون دينار عراقي.

الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين 500 ألف دينار عراقي.

حيث إذا كان المتقاعد قبل الزيادة 400 ألف دينار عراقي يحصل بعد الزيادة على 500 ألف دينار عراقي.

كذلك إذا كان المتقاعد يتقاضي مبلغ يساوي 700 دينار عراقي أصبح يتقاضى بعد الزيادة 800 ألف دينار عراقي.

إذا كان يحصل قبل الزيادة على 900 أصبح يحصل بعد الزيادة على مليون دينار عراقي.

موعد صرف راتب التقاعد في دولة العراق

أوضحت وزارة المالية في دولة العراق بأن موعد نزول راتب التقاعد لجميع المستفيدين المتطابق عليهم الشروط سواء كان المتقاعد مدني أو متقاعد عسكري سوف يكون موعده في اليوم الأول من كل شهر ميلادي لذلك فأن الموعد سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 1 من شهر أبريل لعام 2024م وفي حالة تغير موعد الصرف سوف يصدر قراراً بذلك من قبل الوزارة ولكن حتى الآن سوف يكون الصرف في اليوم الأول من شهر أبريل داخل نطاق العراق لجميع المحافظات.