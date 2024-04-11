واتساب بلس الأحمر !! خطوات تحميل واتساب الأحمر آخر إصدار بمميزات عبقرية لازم تجربها.. حدثه حالا

يجب العلم أن تطبيق الواتساب واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاستغناء عنها وذلك لأنه يتم من خلاله انجاز العديد من المهام اليومية سواء في العمل أو المنزل أو الدراسة، وذلك بالإضافة إلى أنه يسهل علينا عملية التواصل مع الأقارب والأصدقاء، والجدير بالذكر أنه انطلق في الآونة الأخيرة واتساب بلس الأحمر والذي يعد أكثر تميزا عن الواتساب العادي، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

واتساب بلس الأحمر

يجب العلم أنه من التطبيقات الغير الغير متوفرة في متجر التطبيقات، لذلك يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل الواتساب الأحمر:

في بداية الأمر يجب عليك الدخول على متصفح الويب الموجودة لديك. في شريط البحث قم بكتابة واتساب بلس الأحمر وانقر على خانة التحميل. انتظر حتى يتم تثبيت التطبيق ثم اتجه إلى قائمة التطبيقات وانقر على أيقونة التطبيق. قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك وانتظر حتى يتم إرسال كود التحقق. بمجرد إدخال كود التحقق والموافقة على الأذونات سوف يتم فتح التطبيق.

مميزات واتساب الأحمر

يمتلك الواتساب الأحمر مجموعة من المميزات التي تميزه عن الواتساب الرسمي ومن أبرز تلك المميزات: