دعاء ليلة القدر 1445 …. دعاء العشر الأواخر من شهر رمضان 2024 الدعاء المستجاب

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن دعاء ليلة القدر 1445، التي يسعى فيها المسلم أن يجتهد بالدعاء خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم الذي ميزها الله، وتكون ليلة القدر في أيام 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 من شهر رمضان المبارك،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على الدعاء المسجاب في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024 ….

دعاء ليلة القدر 1445

دعاء ليلة القدر 1445، من أكثر الأمور التي يبحث عنها المسلمون في شتى أنحاء العالم العربي، كونها من أهم الليالي التي أوصانا فيها الرسول الكريم بالدعاء وتلاوة القرآن، وأن الدعاء في هذه الليلة لا يرد …..

اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين، وإلى وجهك ناظرين.

اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهمَّ أصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين.

اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.

دعاء العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

حيث أعلنت دار الافتاء المصرية عن موعد ليلة القدر 1445 والتي أكدت على الصفحة الرسمية لها على الانترنت أن الدعاء في ليلة القدر مستجاب، وأكدت أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان 1445 وهي تكون في الليالي الفردية ويمكن للمسلم أن يدعو بماشاء.