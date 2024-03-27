آبل تذهل مستخدميها من جديد بهذه الميزة!.. آيفون تعتمد الذكاء الاصطناعي في هواتفها

في ظل الطفرة التكنولوجية التي يمر بها العالم والمتمثلة في شركات الذكاء الاصطناعي، قامت شركة آبل بإطلاق بعض المزايا التي أصبحت متوفرها في هواتفها، وهي توفير استخدام متقدمة، مما توفر هذه المزايا الكثير من التطبيقات المدمجة في هواتف أيفون التي من أبرزها “الكاميرا، الصور، وغير ذلك من التطبيقات”، كما أنها متوفرة كذلك في المساعد الصوتي سيري، وتعتزم الشركة في إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي مع إطلاق التشغيل المقبل iOS 18.

مزايا الذكاء الإصطناعي في أيفون 2024

من أبرز مزايا الذكاء الإصطناعي في هواتف أيفون، وفقًا لما يلي:-

الصوت الشخصي وهذه تعتبر ميزة من مزايا إمكانية الوصول إلى Accessibility الحديثة التي تمت إضافتها مؤخرًا ضمن التحديث الأخير لنظام التشغيل iOS 17، وهذه الميزة موجهة إلى السماح لجميع الأشخاص الذين يُعانون من مشكلات في السمع وكذلك النطق في القيام بنسخ أصواتهم حتى يتمكنوا من التواصل وبكل سهولة مع الأخرين.

ميزة Live Text وهي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن نظام التشغيل iOS 15، حيث إنها تُساهم في معرفة النص المكتوب بخط اليد داخل الصور.

خصائص الذكاء الاصطناعي في هواتف أيفون الجديدة 2024

ولمعرفة باقي مميزات هاتف أيفون الجديد، ما نص على النحو الأتي:-