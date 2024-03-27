“أوعى تستخدمها مهما حصل“ 4 أسباب تؤدي إلى حظر حسابات ببجي + كيفية فك حظر حسابك على بابجي

تعتبر لعبة ببجي واحدة من ألعاب الفيديو التي حصلت على شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة ويلعبها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم ومختلفة الأعمار، تنتمي لعبة بابجي لألعاب الأكشن وذلك لأنه يجب على اللاعب قتل الأشخاص الموجودين ويجب أن يبقى هو على قيد الحياة من أجل الفوز في الجولة، ولكن يجب العلم أنه يوجد الكثير من الحسابات التي تعرضت للحظر، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا أسباب حظر حسابات ببجي.

أسباب حظر حسابات ببجي

يتساءل عدد كبير من اللاعبين عن سبب حظر الحسابات في لعبة بابجي والسبب كالتالي:

عندما يستخدم اللاعب أداة GFX والتي تعمل على تغيير واجهة اللعبة وتقوم أيضا بتغيير إعدادات اللعبة وذلك يعد من الطرق الغير المشروعة لذلك يجب تجنب استخدامها.

في حالة أن يقوم اللاعب باستخدام حشرة الدخان أثناء اللعب والتي تؤدي على حدوث خلل في توازن اللعبة ويترتب عليه حظر الحساب الخاص بك.

عندما يقوم اللاعب باستخدام VPN من أجل الحصول على معدات بشكل مجاني.

عندما يتم انخفاض نقاط الاستحقاق لدى اللاعب بسبب سلوكه الغير مرغوب فيه يؤدي إلى حظر الحساب لمدة أسبوع.ببج

خطوات فك حظر حسابات بابجي

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل فك حظر حسابات بابجي وهي: