مسلسل حق عرب الحلقة 17 ….ياترى حنان هتوافق تتجوز المعلم عبد ربه؟

مسلسل حق عرب الحلقة 17، من أكثر الأعمال الدرامية التي حققت أعلى المشاهدات منذ عرض أولى حلقاته في رمضان 2024، خاصة وأن المسلسل بطولة الفنان أحمد العوضي الذي له ملايين المعجبين والمتابعين من شتى أنحاء العالم العربي.

مسلسل حق عرب الحلقة 17

حيث شهدت الحلقة الماضية من مسلسل حق عرب الكثير من الأحداث كان أبرزها هجوم عدد من الرجال الملثمين على عرب في القهوة على النيل، ونشبت بينهم مشاجرة كبيرة وانتهت بإصابة عرب بطلق ناري في ذراعه ، وتمكن الجميع من الهرب بعد حضور رجال الشرطة، وهنا يلجأ عرب إلى صديقه “عم منجي” ويذهب إليه في منزله ويستدعي له الطبيب حتى يتمكن من إخراج الرصاصة من ذراعه، حتى لا يضطر للذهاب إلى المستشفى التي سوف تبلغ الشرطة عن هذا الشجار .

حنان مصدومة في القسم بسبب شهادة صحبتها

وفي مشهد آخر تظهر فيه حنان وهي في القسم بعدما أصيبت بحالة من الهلع خاصة بعد أن طلبت من صديقتها أن تشهد معها، إلا أنها أكدت أنها تعمل معها في الآداب والأعمال المنافية وأنها نصحتها لكي تبعد عن هذا الطريق إلا أنها رفضت، وتجلس منى مع حنان وتحذرها من رد فعل عرب السويركي، وعن خيانتها له وتذكرها بتحذيرات صباح الجياش التي طلبت منها أن تبتعد عن عرب وترفض الزواج منه، ويقرر عرب أن يتأكد من سلوك حنان ويبحث عن الحقيقة ويذهب إلى حارس العقار الذي تم القبض فيه على حنان متلبسة، ويؤكد له حارس العقار أن حنان كانت تتردد على الشقة المشبوهة بإستمرار ولها زبائن كثيرة، وفي المشهد الأخير من مسلسل حق عرب يذهب المعلم عبد ربه إلى حنان في قسم الشرطة ويطلب منها الزواج حتى تتمكن من حل أزمتها وتخرج من محبسها، ولكن هل ياترى حنان سوف توافق على طلب المعلم عبد ربه …. أم لا، وهذا ما سوف تعرفونه في مسلسل حق عرب الحلقة 17 .

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 17