عرض كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 موقع وزارة العمل

يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلي تقديم الدعم للمواطنين في العراق بالأخص الفئات الأكثر احتياجا، العاطلين عن العمل، لم يكن لديهم دخل شهري للقدرة علي تحمل أعباء المعيشة، مد يد العون والمساعدة لهم تعمل علي تأمين العدالة والتكافل الاجتماعي لأفراد المجتمع وتوفر لهم العيش الكريم، علما بانه من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم الأوراق اللازمة للتقديم فى الرعاية الاجتماعي، أيضا كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في السطور التالية ابقوا معانا.

أللأوراق اللازمة من اجل التقديم في الرعاية الاجتماعية

تقديم نسخة ن بطاقة الأحوال المدنية.

تقديم صورتان حديثتان شخصيتان.

يجب علي المتقدم تقديم نسخة من البطاقة التموينية.

يشترط علي المتقدم تقديم نسخة من بطاقة الإقامة مع صورة طبقا الأصل منها.

تقديم صورة من شهادة الجنسية العراقية.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية، يجب أن تكون سارية.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية في العراق للوجبة السابعة

يشترط علي المتقدم أداء بعض الخطوات علي موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية من اجل الاستعلام عن راتب الرعاية الاجتماعية في الخطوات الأتية: