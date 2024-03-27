رمضانك أحلى مع عالم الطبيعة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بعد التحديث 2024 على النايل سات وعرب سات بجودة هائلة

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أكثر القنوات الفضائية عشقًا لملايين المتابعين حول العالم، حيث إن القناة استحوذت خلال عرضها لبرامجها وأفلامها الوثائقية على قاعدة جماهيرية هائلة، واستطاعت الانفراد بكل ما هو جديد وحصري في عالم الطبيعة، مع اسكتشاف عالم الحيوان والغابات والعيش البري، والعمق إلى البحار ورؤية الظواهر الطبيعية المختلفة والمميزة، وفي ذلك يمكنك استقبال القناة على كافة الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات بكل سهولة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات 2024

أصبحت قناة ناشيونال جيوغرافيك متوفرة على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة ناشيونال جيوغرافيك يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 11804.

معامل الترميز لقناة ناشيونال جيوغرافيك فهو 27500.

استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد ناشيونال جيوغرافيك 2024 عربسات

ويسهل القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات، كما في البيانات الأتيه:-

القمر الصناعي لقناة ناشيونال جيوغرافيك يكون عربسات.

التردد الجديد للقناة فهو 12015.

معامل الترميز لقناة ناشيونال جيوغرافيك فهو 27500.

بينما استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيف استقبل قناة ناشيونال جيوغرافيك

هناك بعض الخطوات لكي يتم استقبال قناة ناشيونال جوغرافيك على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-