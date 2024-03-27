خلي شبكة الواي فاي بتاعتك محمية! حيل ذكية لحماية الإنترنت من السرقة أو التجسس!

لا توجد طريقة محددة مضمونة لحماية شبكة الواي فاي المنزلية الخاصة بك، وأصبح من الصعب حماية خصوصية بيانات الأجهزة المتصلة بالشبكة، ولذلك نطرح لك بعض الأفكار والحيل للحفاظ على سلامة الأجهزة وإخفاء الشبكة لمنع اختراقها وجعل الوصول للشبكة صعب على المتلصصين.

أفكار لإخفاء شبكة الواي فاي المنزلية

لابد من تعيين كلمة مرور أكثر تعقيداً عند إعداد شبكة الواي فاي المنزلية، فقم بتغيير كلمة المرور التي تأتي مع جهاز التوجيه، ومن الضروري أن تحتوي كلمة المرور على أرقام وحروف ورموز ويجب الابتعاد عن الأرقام المتعلقة بأعياد الميلاد والتواريخ المحددة يسهل توقعها.

يجب اختيار اسم جديد للشبكة غير الاسم المختار من قبل الشركة المصنعة عند تثبيت جهاز توجيه اللاسلكي، ولابد ألا يكون له صلة باسمك أو عنوانك وذلك يؤدي إلى صعوبة العثور على الشبكة اللاسلكية واختراقها.

عليك القيام بوقف تشغيل أدوات التحكم عن بعد مما يسمح لك بالتحكم في إعدادات الجهاز من حاسب غير متصل، وبالرغم من مزايا استخدام أدوات التحكم فهي سهلة لأي شخص يخترقها ويصل للشبكة، أما تعطيلها فيعزز من أمان الشبكة المنزلية.

آخر حيلة يمكن اللجوء لها هي تشفير شبكة الواي فاي المنزلية ويعد هذا أمر سهل للغاية، حيث يمكنك تفعيل تشفير WPA 3 أو WPA 2 من ضمن إعدادات الشبكة.

مع انتشار الإنترنت اللاسلكي، أصبحت حماية شبكة الواي فاي المنزلية ضرورية لحماية بياناتنا الشخصية من السرقة أو التجسس، ويُعد إخفاء شبكة الواي فاي إحدى الطرق الفعالة لتحسين أمان الشبكة ومنع الوصول إليها.