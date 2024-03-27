مفاجآت رهيبة! آخر التسريبات الجديدة لهاتف آيفون 16

أعلنت شركة آبل مؤخراً عن إطلاقها لهواتف آيفون 16 بتعديلات جديدة في شكل تصميم الهاتف وخاصةً في الشاشة مع الحد من سمك حافات الشاشة، ومن المنتظر أن تقوم الشركة بإطلاق الهاتف في الأسواق في الربع الأخير من السنة الحالية 2024، بالإضافة للملحقات الأخرى مثل: الساعات الذكية والسماعات AirPods.

تُشير التسريبات إلى أن آبل ستُدخل تغييرات جوهرية على التصميم، بدءًا من شاشة أكبر وأكثر وضوحًا، وصولًا إلى كاميرات أفضل بكثير.

ولن تقتصر التعديلات على الشكل فقط، بل ستشمل أيضًا الأداء، مع معالج أقوى وأسرع، وبطارية تدوم لفترة أطول.

كل هذه التعديلات تُبشر بتجربة مستخدم استثنائية، تُلبي احتياجات المستخدمين وتُقدم لهم إمكانيات لم يسبق لها مثيل.

حيث عزمت الشركة على إطلاق هاتف آيفون 16 مع زيادة في حجم الشاشة لهاتف آيفون 16 وآيفون 16 برو ماكس بنحو 0.15 بوصة مع تصميم جديد بسمك قليل في حافة الشاشة.

كما أشارت لزيادة أبعاد الآيفون 16 برن وبرو ماكس بمقدار واحد مللي متر في العرض و ثلاثة مللي متر في الطول مقارنة بأحجام آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.

استطاعت شركة آبل تقليل سمك حافات شاشة هواتف آيفون 16 بتجميع الأسلاك النحاسية الداخلية في حزمة محكمة، فقد حاولت بعمل هذا الإجراء من قبل في إصدارتها السابقة إلا أنها لم تتمكن من ذلك بسبب المشاكل المتعلقة بضبط تقنيات الحرارة.