مسلسل مليحة الحلقة 2 ومواعيد عرضه على القنوات الفضائية في رمضان 2024

مسلسل مليحة الحلقة 2، مع عرض أولى حلقات مسلسل مليحة الذي يشارك في بطولته الفنان دياب والفنانة ميرفت أمين بدأت عمليات البحث تتزايد عن مواعيد عرض مسلسل مليحة على القنوات الفضائية وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية …

مسلسل مليحة الحلقة 2

يعرض مسلسل مليحة الحلقة 2 على قناة ON يومياً في رمضان في الساعة 11:30 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 12:30 بتوقيت السعودية.

القنوات العارضة لمسلسل مليحة في رمضان 2024

يعرض المسلسل على عدد من القنوات الفضائية وهي قناة ON و قناة CBC وقناة الحياة، كما يمكنكم أيضاً مشاهدة المسلسل بدون فواصل وإعلانات على منصة Watch it.

مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة أون ON

يعرض مسلسل مليحة على قناة on في الساعة 11:30 مساء بتوقيت القاهرة، ويعاد عرضه في تمام الساعة 08:15 صباحا بتوقيت القاهرة.

مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة 2 على قناة CBC

ويعرض مسلسل مليحة على قناة CBC في تمام الساعة 06:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ويعاد عرض الحلقة في الساعة 09:45 صباحاً بتوقيت القاهرة.

ابطال مسلسل مليحة

يضم مسلسل مليحة عدد كبير من نجوم الدراما المصرية، والعربية ومنهم : دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، والفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، والمسلسل من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+.

احداث مسلسل مليحة الحلقة 2

يتكون مسلسل مليحة من 15 حلقة وتدور أحداثه حول أحوال أسرة فلسطينية قررت العيش في السلوم، بعد الأحداث التي وقعت في ليبيا قررت الأسرة أن تعود إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق معبر رفح، إلا أن الأسرة تتعرض للكثير من المشاكل والصعوبات .