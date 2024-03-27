اعملى مفاجأة العيلة النهاردة: صينية البطاطس بالفراخ بطعم رهيب وهتخليهم يطلبوها تاني!

يحتار الكثير من السيدات حول تقديم وجبة مشبعة لعائلتها، نتيجة لوجود الكثير من الوصفات، لذلك جئنا إليكم باكثر وجبة مفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وهي صينية البطاطس بالدجاج من أكثر الوصفات المحببة للجميع خاصة الصغار، طعمها رائع ومميز، مذاقها طيب للغاية، يمكنك تحضيرها بكل سهولة بمكونات بسيطة للغاية، تساعدك كثيرا، خاصة إذا جاء ضيوف إليك بشكل مفاجيء، نظرا لسهولة إعدادها في وقت قصير، لذلك يكون عليها إقبال من قبل الكثير، يلائم تقديمها في التجمعات العائلية والمناسبات المتنوعة، لذلك سنقدم لكم طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ بخطوات بسيطة للغاية وأقل التكلفة.

طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

صينية البطاطس بالفراخ من أكثر الوصفات الشهية المفضلة لدى العديد من الأشخاص، يمكنك تحضيرها إذا كانت لديك عزومة كبيرة، سوف تحصلين على كمية وفيرة منها، إضافة إلى أنها وجبة غذائية متكاملة من العناصر الغذائية، لاحتوائها على بروتين وخضروات متنوعة، لذلك يفضل العديد من الأمهات إعدادها إلى أطفالها، لذلك جئنا إليكم بأسهل طريقة لتحضيرها، وهي كالآتي:

المكونات:

أربع قطع صدور دجاج، مقطعة إلى قطع حجمها متوسط.

أربع ثمرات من البطاطس، حجمها متوسط، مقشرة ومقطعة إلى شرائح.

ثمرة بصل حجمها متوسط، مفرومة.

ثلاث فصوص ثوم مهروسة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملح بناء على ما ترغبين.

بقدونس من أجل التزيين.

طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ: