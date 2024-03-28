برنامج رامز جلال ح18.. رامز جاب من الأخر الحلقة 18 اليوم على MBC مصر.. ياترى من ضيوف النهاردة

رامز جاب من الأخر الحلقة 18، هناك سؤال يتكرر بشكل يومي لمعرفة الضيف الذي يقع في قبضة رامز جلال في برنامج رامز جاب من الاخر الذي انطلق عرضه في شهر رمضان الجاري 2024، إعلان برومو التشويق لبرنامج رامز جاب من الاخر كان مفاجئة كبيرة للكثير من المتابعين وتم الإعلان عنه قبل حلول شهر رمضان بعدة أيام وكان الجمهور يشعر بالق خوفاً الا يشارك رمز في السباق الرمضانية بسبب كثر الشائعات التي يتم نشرها، لكن هذا هو رامز اعتاد على إثارة الجدل والتشويق للجمهور المحبين لكي يفجر ما ينتظرونه في الوقت المناسب، وبالفعل نجح رامز هذا العام أن يقدم برنامج ناجح من الدرجة الأولى بتقيم الجمهور، واليوم نتعرف معاً على اسماء ضيوف رامز جاب من الأخر الحلقة 18.

رامز جاب من الأخر الحلقة 18

يعد برنامج المقالب رامز جاب من الاخر من أشهر البرامج التي تم عرضها في شهر رمضان لعام 2024، حيث يحظى البرنامج على إعجاب فئة كبيرة من الجمهور ونظزراً لتميزه وصل نجاحه الكبير لمختلف الدول العربية والأوربية، ويعرض برنامج رامز جاب من الآخر على قناة MBC مصر لمدة 30 يوم في رمضان وتوقيت عرض الحلقة يكون عقب أذان المغرب بتوقيت القاهرة والإعادة على ام بي سي 5 الساعة 8.30 مساءً وعلى منصة شاهد VIP.

من هم ضحايا برنامج رامز جلال ح18

مازال هناك أكثر 20 ضيف جديد ينضم لصفوف ضحايا مقلب رامز جاب من الأخر، وهناك حلقة منتظرة يتشوق لها الجمهور وهي حلقة حسن شاكوش، لكن من الواضح أن يتم عرضها في أواخر الحلقات لكي تكون نهاية مشوقة وممتعة للجمهور، ويعتبر هذا ضمن التشويق المعتاد أن يتم تفجير المفاجآت مؤخراً لكي يستمر المتابعين في انتظار الحلقات القادمة

اختيارات رامز النجوم والمطربين ولاعبي كرة القدم هذا العام موفق للغاية وكان هناك حلقات مميزة فضلها الجمهور وحققت أعلى نسب من المشاهدة وهي حلقة حمادة هلال وأحمد فتحي وحلقة سمية الخشاب وأيتن عامر، وحلقة مي عمر ونجلاء بدر التي أثارت ضجة وجدل على السوشيال ميديا ولن ننسى الحلقة الفكاهية حمو بيكا وكزبرة وحلقة الثنائي المميز أحمد السقا وباسم سمرة واليوم يكون هناك ضيفين من الممثلين لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم حتى اللحظة.