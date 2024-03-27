مافيش شعر جاف تاني! وصفة طبيعية رهيبة ترطب شعرك وتخليه زي الحرير!

أصبحت مشكلة جفاف الشعر من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكثير من الفتيات، خاصة أثناء تمشيط شعرهم، مما يلجئون إلى استعمال منتجات العناية بالشعر، عادة يكون اسعارها مبالغ بها، بالتأكيد ليس الجميع يستطيعوا تحمل تحمل تلك التكلفة، مما يضطرون إلى البحث عن أفضل الطرق المضمونة التي يمكن من خلالها ترطيب شعرهم وبتكلفة بسيطة، تعتبر الخلطات الطبيعية من أكثر الطرق الفعالة لترطيب الشعر، إضافة أن أنها أمنة تماما على الشعر ولا تتطلب وقت ومجهود لتحضيرها، لذلك وفرنا لكم أفضل وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف بخطوات بسيطة.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف

لا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية لاستخدامها لترطيب الشعر الجاف، المميز بها احتوائها على مواد طبيعية تساعد على تغذية الشعر وتقويته، لذلك وفرنا لكم أفضل وصفة طبيعية لترطيب الشعر، وهي كالآتي:

وصفة الألوفيرا والعسل

يعتبر الألوفيرا من أكثر المكونات التي تساعد على ترطيب الشعر وتغذيته، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابعي فيما يلي:

نذوب ملعقتين من العسل مع ¼ كوب ماء دافىء، ثم نضيف كوب زيت جوز الهند، كوب هلام الألوفيرا، ملعقة زيت اللافندر، ملعقة من زيت الجوجوبا، ملعقة زيت النعناع.

نضيف ½ كوب صابون مقشر، نقلب جميع المكونات جيدا، ثم نضع المزيج في عبوة فارغة، يضع في الثلاجة حتى يستخدم.

وصفة الموز والكاكاو

الموز والكركديه من أكثر المكونات التي تساعد على ترطيب الشعر، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابعي فيما يلي:

نهرس ثمرة موزة ناضجة مع 2 ملعقة من الكاكاو، نضع كمية ملائمة من الحليب، نقلب جميع المكونات.

نضع ماسك على فروة الرأس لمدة نصف ساعة.

ماسك البيض وزيت الزيتون

البيض وزيت الزيتون من أكثر المكونات التي تساعد على ترطيب الشعر، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابعي فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه ثلاث بيضات، ثم نضع ملعقة من العسل، 2 ملعقة من زيت الزيتون، نضع مزيج على الشعر، يغطي الشعر بقبعة بلاستيك، يترك لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر بماء.

ماسك الكاري وزيت جوز الهند

زيت جوز الهند من أكثر الزيوت الذي يساعد على ترطيب الشعر، يمكنك تحضير الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية: