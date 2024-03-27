كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز 1445 وشروط الحصول عليها!

تهتم الحكومة السعودية بتقديم أفضل الخدمات التي تسهل على المواطنين في جميع ما يحتاجون، لذلك أعلنت عن موقع إلكتروني الذي يساعد المواطن عن الاستفسار عن تأشيرة العمرة باستخدام رقم الجواز، حيث يساعد هذا الموقع كثيرا المستعملين من التحقق المباشر والدقيق لأحوال تأشيراتهم من خلال إدخال رقم جواز السفر الذي يتعلق بهم، هدف هذا القرار الجديد هو تسهيل الإجراءات مع تقليل الجهد والوقت على المواطن، حيث يمكن لأي فرد أن يستعمل على طلباته بكل سهولة، وذلك عن طريق استخدام هواتفهم الذكية مما يساعد على توفير تجربة متطورة أكثر وأفضل.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز 1445

يقدم الموقع الإلكتروني الذي يتعلق بإدارة التأشيرات في السعودية للأشخاص المقيمين، إمكانية الاستفسار عن تأشيرة العمرة برقم الجواز، يمكنك القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الذي يتعلق بإدارة التأشيرات في السعودية.

ثم يجب على المتقدم، تحديد القسم الذي يتعلق بالاستعلامات، واختيار الفئة الذي يريدها، ثم ادخل رقم التأشيرة الذي يتعلق به.

يجب الاهتمام بكتابة جميع البيانات المرادة بشكل دقيق.

ادخل رقم الطلب الذي أرسل إليك أثناء طلب التأشيرة.

سوف يتطلب منك رمز التأكيد من أجل التحقق من المعلومات التي تم إدخالها.

اضغط على الاستفسار، انتظر بعض الوقت من أجل أن يتم العرض كافة المعلومات التي تتعلق بالتأشيرة المرادة.

شروط الحصول على التأشيرة الخاصة بالعمرة

يوجد عدة شروط والتشريعات التي من المفترض على كل شخص الالتزام بها وتحقيقها من أجل أن الحصول على التأشيرة التي يرغب بها، للتعرف عليها، تابع فيما يلي:

يقدم الفرد صورة حديثة بدقة عالية، يجب أن يلتزم الفرد بتوجيهات إدارة الجوازات مثل أن تكون خلفية الصورة بيضاء.

عدم وجود معلومات أو تدوينات على جواز السفر.

تقديم صور من الوثائق التي تتعلق بجواز السفر أثناء تسجيل دخول.

من المهم أن تكون الطوابع في جواز السفر واضحة.

يجب أن يكون جواز السفر ساري لمدة 6 شهور.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة برقم العمرة