تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة مع الزيادة الجديدة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة، أطلقـتـه وزارة التضامـن الإجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي وهو عبارة عن مساعدات مادية تقدم بصفة شهرية ولكن يتطلب توافر شروط معينة في من يستحق صرف معاش تكافل وكرامة.

معاش تكافل وكرامة، يبحث جميع مستحى صرف معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف معاش لشهر أبريل، خلال شهر رمضان و التحضير للعيد الفطر المبارك يحتاج الجميع إلى معرفة موعد نزول معاش شهر أبريل.

معاش تكافل وكرامة شهر أبريل

يستفيد من صرف معاش تكافل وكرامة كلا من الأسرة، الطفل، المرأة، ذوى الإعاقة، المسنين، الشباب ولكن يتطلب توافر بعض الشروط ليستحق صرف معاش تكافل وكرامة، وسوف نوضحها لكم الآن من خلال موقعنا البديل ليستطيع كل من يستحق التسجيل والحصول على المعاش.

شروط صرف معاش تكافل وكرامة

يجب أن لا يكون الزوج، أو الزوجه أو المسن/ العاجز المتقدم للحصول على معاش يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية. أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.3- يجب تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل (صور بطاقات رقم قومي سارية- وصور شهادات ميلاد- وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر -وصور إيصالات استهلاك كهرباء- وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة. 4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج “كرامة” من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

موعد صرف معاش شهر أبريل

تم الإعلان خلال نص شهر مارس عن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة تصل إلى 15% ويتم صرف المعاش من يوم الأثنين الموافق 1 أبريل 2024، من جميع ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك والبريد، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وفروع بنك ناصر الإجتماعي، ومنافذ شركة فوري.