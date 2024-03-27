تعرف الآن.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي pdf بالاسم

يود الألف من المواطنين أن يحصلون في أقرب وقت ممكن على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، حالة من الشغف واللهفة لإعلان نتائج المشمولين بالدفعة السابعة الذي وصل عدد المتقدمين عليها أكثر من 150 ألف مواطن من مختلف المحافظات العراقية، وقد تتم عملية الموافقة وقبول طلب الانضمام لمستفيدي الرعاية الاجتماعية وفقاً للشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة الدكتور أحمد الأسدي.

كما كشفت عدة مصادر مسؤولة خلال الآونة الأخيرة أن الوزارة تحاول أن تكشف عن اسماء المشمولين الأيام القليلة القادمة لكن هناك أسباب كثيرة تعوض اتخاذ هذا القرار بسبب كثرة عدد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تحتاج إلى حرص ودقة لضمان توصيل وتسليم المستحقات النقدية من الدعم للفئات المتعففة من الدرجة الأولى، واليوم نكشف لحضراتكم عبر التقرير التالي كيفية استخراج كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تجدون جميع الكشوفات السابقة من الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين،ولمعرفة الكشوفات الجديد عليكم اتباع ما يلي:

الضغط مباشرةً على هذا الرابط منصة مظلتي. ثم خدمات الرعاية الاجتماعية. اختر المحافظة. حدد رقم الدفعة. سجل بياناتك بشكل كامل. الضغط على بحث الآن ثم عرض.

موعد الإعلان عن مشمولين الرعاية الدفعة السابعة

انتشرت اخبار كثيرة الساعات الماضية على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اقتراب انتهاء أعمال البحث الاجتماعي للاسر العراقية المتقدمة بالدفعة السابعة من الوجبة 9، على أن تكشف وزارة العمل والحماية الاجتماعية عن بدء توزيع الكشوفات عبر الموقع الإلكتروني حسب كل محافظة، ومن المتوقع أن تأتي عمليات الصرف للدفعة السابعة تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، ولكن لن تصرح وزارة العمل عن موعد محدد ورسمي حتى هذه اللحظة لكن في انتصار أي خبر جديد وسوف ننشر لحضراتكم على الفور.